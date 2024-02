Budúci otecko zúfalo prosí o pomoc: Manželka chce dať dcérke nacistické meno! To nemôže myslieť vážne

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

LONDÝN – Muž sa vydal na sociálnu sieť Reddit, aby sa podelil s nepríjemným problémom. Jeho manželka čaká dievčatko, ktoré sa má narodiť už čoskoro. Chce mu dať meno po svojej zosnulej priateľke, no v takom prípade by sa ich dcéra volala rovnako, ako blízka osobnosť Adolfa Hitlera.

Dvadsaťosemročný muž v príspevku na Reddite uviedol, že sa s manželkou pohádal kvôli menu ich dcérky. Vysvetlil, že jeho manželka sa na vysokej škole spoznala so ženou meno Eva. Rýchlo sa z nich stali najlepšie priateľky, no po dvoch rokoch Eva umrela. „Párkrát som ju stretol a bola krásna. Moja žena bola pochopiteľne zničená,“ priblížil muž. Pár sa zosobášil a žena prijala manželovo priezvisko Brownová. Vtedy ešte ani len netušili, aké problémy im spôsobí tehotenstvo. Na jar sa im má narodiť dcérka, ktorú chce mužova manželka pomenovať po svojej zosnulej priateľke – Eva.

(Zdroj: Getty Images)

To sa však mužovi pochopiteľne nepáči, pretože v takom prípade by sa ich dcéra volala Eva Brownová. „Povedal som, že absolútne v žiadnom prípade,“ uviedol muž a pripomenul svojej manželke historickú postavu Evu Braunovú (ktorej priezvisko sa vyslovuje rovnako, ako priezvisko Brownová), ktorá bola vydatá za Hitlera. „Bola manželkou pravdepodobne jednej z najhorších postáv histórie a ja som ju uistil, že povieme našim deťom o tete Eve a navždy si ju zapamätajú, ale moja žena to odmietla a tvrdí, že jej dcéra musí dostať jej meno. Hovorí, že len málokto si meno spojí s historickou postavou a v škole ju nebudú šikanovať,“ priblížil zúfalý muž.

Manžel však priznal, že aj keď nesúhlasí s tým, aby sa dieťa volalo po niekom, kto bol blízky Adolfovi Hitlerovi, toto meno by mu mohlo spôsobiť problémy aj v jeho profesii. Pracuje totiž v škole, kde učí aj o nacistoch. „Nielenže som extrémne proti, ale tiež pracujem v oblasti, kde ak by sa niekto dozvedel, že moje dieťa sa volá Eva Browna, mohla by byť ohrozená moja práca,“ vysvetlil. Ako kompromis navrhol, aby dcérku pomenovali stredným menom zosnulej priateľky. „Čokoľvek okrem samotnej Evy,“ priznal. Dilema s výberom mena viedla k tomu, že posledné dve noci spal na pohovke, keďže pár sa nedokáže dohodnúť.

(Zdroj: Getty Images)

Viacerí používatelia Redditu sa postavili na stranu skormúteného muža. „Deti nie sú živými pamiatkami mŕtvych ľudí. Zaslúžia si svoje vlastné meno,“ uviedol jeden z komentujúcich. Niektoré komentujúce ale uviedli, že je bežné, že žena má vybraté meno pre svoje budúce dieťa dávno predtým, než sa narodí. Jedna z používateliek sociálnej siete prezradila, že jej sesternica, ktorá žije v Spojenom kráľovstve, sa volá Eva Brownová. „Hádajte, koľko ľudí jej vynadalo, že má ‚nacistické meno‘?“ uviedla. Ďalší bol ale rázne proti. „To je ako mať priezvisko Hitler a pomenovať svoje dieťa Adolf,“ dodal.