Žena je zdrvená: Manžel ju podvádzal s jej vlastnou mamou! Ale keď zistíte, čo jej odkázali rodičia

IDAHO - Niet nad dobré vzťahy s rodinou. Vždy je však dobré poznať hranice. Dvojnásobná mamička zostala zdrvená po tom, ako sa dozvedela, že ju manžel podvádza s jej vlastnou matkou. O afére sa dozvedela od svojej babky. Rodičia tvrdia, že k afére by nedošlo, keby žena nebola takou zlou manželkou.

Katherine z Idaha zverejnila niekoľko videí na TikToku, v ktorých prezradila, akým utrpením si prešla. Vysvetlila, že ju manžel podvádzal s jej mamou. Priznala, že si síce všimla, že ich vzťah bol trochu neštandardný, no ignorovala to, pretože nechcela veriť, že by za tým bolo niečo viac. "Nechcela som uveriť, že dvaja ľudia, ktorým som na celom svete najviac dôverovala, ma môžu takto zradiť," povedala.

Prvá zvláštna vec, ktorú si všimla, bolo, že sa jej muž a matka začali zdraviť inak. Namiesto jemného objatia mu ovinula ruky okolo krku. Na Valentína, len dva dni predtým, ako sa dozvedela o ich afére, obom ženám priniesol kvety. "Najväčším varovným signálom však bolo, že pri viacerých príležitostiach s viacerými svedkami moja matka a bývalý manžel povedali: ‚Vieš, ak by Katherine a jej otec niekedy tragicky zomreli súčasne, skončili by sme spolu,‘" uviedla ďalej.

Pravdu sa dozvedela od babičky

Katherine si nechcela priznať, že by medzi jej zákonitou polovičkou a matkou bola milostná aféra. Pravdu jej povedala až babička. Uviedla, že jej dcéra a vnučkin manžel sa správajú zvláštne. Napokon nevydržala vedome ignorovať to, čo sa dialo medzi jej manželom a konfrontovala ich.

V jednu noc vo februári minulého roka, keď boli jej dcéry-dvojičky ešte malé bábätká, sa svojho manžela, s ktorým telefonovala, spýtala, kedy skončí v práci. V tom čase bol vodičom dodávky a Katherine povedala, že si všimla, že je v inej oblasti, ako tvrdil. Zrazu v telefóne začula ženský hlas. Manžela sa spýtala, či je s ním iná žena, ale on ju označil za blázna. Katherine mu ešte niekoľkokrát zavolala a žiadala, aby jej prostredníctvom kamery na telefóne ukázal sedadlo spolujazdca. Vtedy si už vraj bola na 99 percent istá, že je tam jej mama.

Strašná dcéra a strašná manželka

Rozhodla sa zavolať svojej sestre, ktorá stále bývala doma s rodičmi. Tá potvrdila jej obavy. Povedala, že jej manžel skôr v ten deň vyzdvihol jej mamu, ktorá nastúpila do jeho dodávky. Údajne požiadala sestru, aby to Katherine nehovorila. Tá neskôr zavolala mame, ktorá priznala, že je s jej manželom. Svoj vzťah ale popierali až do nasledujúceho dňa.

Katherine spolu s deťmi okamžite odišla a potom situácia nabrala ďalší spád. "V tú noc, keď sme odišli, sa moja matka presťahovala do môjho domu. Pokračovali v hre, kým som manželovi neposlala rozvodové papiere, v ktorých bolo okrem iného uvedené, že požiadam o stopercentné opatrovníctvo našich detí." Tvrdila, že jej teraz už expartnera jej mama nakoniec unavila a vykopol ju, ale Katherinin otec ju prijal späť. Dodnes sa údajne jej rodičia správajú tak, akoby sa nič nestalo. Podľa nich by mimomanželský pomer nikdy nebol vznikol, keby Katherine nebola taká "strašná dcéra a strašná manželka".