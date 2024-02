Muž zdedil balík peňazí a odišiel z práce: Celé dni sleduje porno! Priateľka je zúfalá, TOTO doma zažíva

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Čitateľka britského denníka Daily Star sa obrátila na vzťahovú poradkyňu Jane O'Gormanovú, ktorej opísala aktuálne spolužitie so svojím priateľom. Ten zdedil obrovský balík peňazí po svojej zosnulej babičke. „V momente, keď sa jej peniaze dostali na jeho bankový účet, odišiel z práce,“ vysvetlila nemenovaná žena. Trápi ju, že jej priateľ teraz celé dni trávi doma a sleduje porno. „Od trojok a orgií až po dievčenské porno, jeho chuť na špinavosti je neukojiteľná,“ uviedla žena.

Jeho stará mama vlastnila dom a 50 rokov prevádzkovala dva podniky. „Keby bola nažive, zlomilo by jej srdce, keby videla, ako mrhá jej peniazmi a dedičstvom. Nechala mu svoju hotovosť, pretože jej raz povedal, že sníva o pomoci znevýhodneným, ale to všetko je zabudnuté,“ napísala žena. Jej priateľ údajne takýto život miluje, ale ju už unavuje vracať sa domov k priateľovi, ktorý sa permanentne venuje iba pornu.

„Je závislý na lacných vzrušeniach. Pracujem a on očakáva, že na mne bude predvádzať svoje fantázie. Veľakrát som sa vrátila a našla som ho nadržaného a pripraveného. Sexovali sme na kuchynskej linke, na schodoch a vo vani,“ priblížila čitateľka a dodala, že jej vadí, že ju priateľ vníma ako sexuálnu hračku. „Keď sa sťažujem, povie mi, že som nedobrodružná a nerozumná,“ zdôverila sa žena. Priateľ jej tiež rád naznačuje, že ak ju jeho hry nezaujímajú, rád si nájde inú polovičku. „Očividne si píše s najrôznejšími jedincami, ktorí by s radosťou okamžite zastúpili moje miesto,“ dodala.

Vzťahová poradkyňa Jane O'Gormanová žene dala za pravdu a uznala, že aktivity jej priateľa prekračujú hranice. „Na vzrušujúcom sexe na rôznych miestach v dome nie je absolútne nič zlé, pokiaľ je to vzájomne prijateľné,“ uviedla O'Gormanová. Navrhla čitateľka, aby sa s priateľom porozprávala a navrhla mu návrat späť do práce alebo aspoň dobrovoľníctvo. „Nebude to trvať dlho, kým sa začne nudiť a bude izolovaný od ostatných. Navyše, žiadne dedičstvo netrvá večne,“ dodala poradkyňa.