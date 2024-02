Pár zveril nakrúcanie zásnub kamarátke, tá to poriadne pohnojila: Pozrite, čo vyviedla, pôjdete do kolien!

(Zdroj: TikTok/marydawsonl)

USA – Zásnuby sú nepochybne jedinečná udalosť. Mnoho párov preto požiada svojich blízkych alebo priateľov o to, aby žiadosť o ruku nakrútili na video. To bol prípad aj tejto dvojice, ktorá nakrúcanie zverila do rúk svojej kamarátky. Ako neskôr zistili, v žiadnom prípade to nemali robiť.