Vianočné zásnuby ako zo zlého filmu, čarovný okamih sa razom rozplynul: Uf, poriadny trapas!

(Zdroj: TikTok/herclueless)

Viac ako 13 miliónov ľudí už videlo video na TikToku, ktoré zachytáva zásnuby na Štedrý večer. Mladík menom Valerio pokľakol pred svojou priateľkou na romantickej ulici Via Condotti v Ríme. Sledovalo ich množstvo ľudí stojacich na ulici a miestny tenorista im okamih spestril nádhernou piesňou. Keď zamilovaný mladík pokľakne a ukáže svojej priateľke prsteň, dav začne nadšene tlieskať. Romantické gesto sa rýchlo zvrtne, keď žena poprosí svojho priateľa, aby vstal.

„Nečakala som to. Nebola som pripravená. Ale preto sme prišli do Ríma?“ pýta sa žena po taliansky. „Ale je to áno alebo nie?“ reaguje Valerio, kým jeho priateľka odpovie: „Nie.“ Zatiaľ čo niektorí sympatizovali so zdrveným mužom, desiatky divákov Valeria kritizovali za to, že sa rozhodol pre zásnuby na verejnosti. „Verejné návrhy sú tu len preto, aby vyvíjali tlak na ženu, aby povedala áno,“ uviedol jeden z komentujúcich. „Obdivujem jej úprimnosť a odvahu povedať nie, keď na ňu celá verejnosť tlačí, aby povedala áno! Toto je vydieranie a ona tomu nenaletela,“ pridal sa ďalší.

Niektorí skeptici však teoretizovali, že žiadosť o ruku nebola skutočná a že Valerio zorganizoval túto udalosť pre získanie nových sledovateľov na sociálnych sieťach. „Toto vyzerá tak zinscenovane,“ napísal komentujúci. „Ľudia, ktorí tomu veria, ma ohromujú,“ uviedol druhý. Valerio reagoval publikovaním ďalšieho videa, v ktorom napísal: „Myslíš si, že život je ťažký? Skús sa nechať odkopnúť na Štedrý večer po tom, čo si preletel krajinou a bol odmietnutý pred 1,4 miliónmi ľudí.“ Nezdá sa však, že taliansky mladík bude dlho slobodný, keďže na jeho video reagovalo množstvo náruživých žien.