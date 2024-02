Žena našla na posteli drobné vajíčka: Fuj, neuveríte, odkiaľ pochádzali! Môže sa to stať aj vám

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

USA – Žena na svojej posteli dlhšiu dobu nachádzala čudné predmety o veľkosti sezamových semienok. Nevedela, čo to je ani odkiaľ to pochádza. Obrátila sa preto na Reddit, kde sa dozvedela znepokojivú pravdu.

Niekedy je ťažké vedieť, či je potrebné vymeniť posteľnú bielizeň, najmä ak vonia a vyzerá dobre. Podľa portálu Sleep Foundation, popredného zdroja o zdraví spánku, by ste posteľnú bielizeň mali vymeniť raz týždenne. Je však samozrejmé, že ak sa zobudíte na kope hnedých bodiek na posteli, pravdepodobne ju vymeníte hneď. To sa stalo aj nemenovanej žene, ktorá sa obrátila na Reddit so žiadosťou o pomoc. Zo dňa na deň sa na jej posteli objavili čudné drobné predmety o veľkosti sezamových semienok.

„Viete niekto, odkiaľ to pochádza? Posledných pár týždňov ich nachádzam na posteli. Mám dve mačky a mám podozrenie, že pochádzajú od nich. Prosím, pomôžte,“ napísala žena v príspevku, kde pripojila aj niekoľko záberov. Viacerí používatelia sociálnej sieti sú si celkom istí, že vedia, o čo ide. „Sú to červy z konečníkov vašich mačiek,“ uviedol jeden z komentujúcich. „Ako veterinár viem, že sú to proglotidy pásomnice (segmenty obsahujúce vajíčka),“ napísal ďalší. „Pravdepodobne z druhu taenia taeniaeformis, na základe vzhľadu. Prenášajú sa na mačky jedením infikovaných myší, králikov,“ dodal.

Mnohí žene odporučili, aby okamžite navštívila veterinára a nekupovala hocijaké odčervovacie tablety. „Pred kúpou čohokoľvek sa porozprávajte s veterinárom. Môj pes bol liečený na červy, keď sme ho adoptovali, a bolo mu kvôli tomu veľmi zle. Nie je to pre nich ľahké. Navyše veterinár bude vedieť, aký druh potrebujete,“ upozornil iný komentujúci. „Sú to segmenty pásomnice, ktoré vychádzajú z mačky a vysychajú. Potenciálne ich môžete prehltnúť aj vy a nakaziť sa, takže choďte so svojimi mačkami k veterinárovi a zaobstarajte si nejaké odčervovacie tablety,“ dodal ďalší.