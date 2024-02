Doktorka odhalila TRI telefónne návyky, ktoré zabíjajú váš mozog: Kvôli tomuto ste neustále v strese!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Doktorka Aditi Nerurkarová v epizóde podcastu „Diary of a CEO Dr Nerurkar“ prezradila, že niektoré telefónne návyky môžu „zabíjať“ váš mozog. Vysvetlila, že používanie telefónu so zvýšeným jasom môže viesť k vyššej hladine stresu. Nerurkarová povedala, že ak chcete žiť stresujúci a úzkostlivý život, najlepšie urobíte, ak o polnoci zoberiete telefón, zapnete vysoký jas a prelistujte si každú sociálnu sieť, každú spravodajskú platformu a prezriete si videá o strašných veciach, ktoré sa dejú vo svete. Nerurkarová ale dodala, že to ani zďaleka nie je jediný zlozvyk v používaní telefónov. Duševné zdravie negatívne ovplyvňujú iné telefónne návyky.

Používanie telefónu neskoro v noci

Doktorka vyzvala ľudí, aby v noci netrávili čas na sociálnych sieťach, pretože to môže viesť k nekvalitnému spánku. Vysvetlila, že túžba prezerať si obsah na sociálnych sieťach je „primárna túžba“ vyhľadávať nebezpečenstvo, ktoré pochádza z pocitu stresu. „V poslednom čase sa objavilo veľa zlých správ, v skutočnosti to vyzerá ako nápor zlých správ, či už je to klimatická katastrofa alebo konflikt v určitej časti sveta alebo niečo iné. Tok informácií je rýchly a bezprecedentný, a preto neustále hľadáme nebezpečenstvo,“ dodala Nerurkarová.

(Zdroj: Getty Images)

Príliš častá kontrola telefónu

Ak svoj telefón používate krátko pred spaním a hneď po zobudení ho okamžite chytáte do rúk, podľa Nerurkarovej robíte chybu. Takéto správanie môže viesť k závislosti na mobilnom telefóne a spôsobiť, že sa budete cítiť viac vystresovaní. Doktorka uviedla, že v priemere si telefón skontrolujeme 2600-krát za deň, pričom 62 percent z nás ho kontroluje do 15 minút po prebudení a 50 percent svoj telefón kontroluje dokonca aj uprostred noci. Odborníčka preto odporučila obmedziť používanie telefónu na 20 minút denne.

Konzumácia traumatického obsahu

Sociálne siete sú často plné znepokojujúceho obsahu z konfliktov, klimatických katastrof alebo jednoducho ľudí, ktorí zdieľajú videá s hádkami. Sledovanie takýchto videí môže viesť k emocionálnemu utrpeniu, posttraumatickej stresovej poruche (PTSD) a nepriamej traume. A keďže takýto obsah vo vás vyvoláva pocit stresu, vaše nutkanie pokračovať v konzumácii podobného obsahu sa zvýši. „Explicitné fotografie a videá vo vašom telefóne môžu zvýšiť riziko PTSD a porúch duševného zdravia, pretože spúšťajú reakciu na boj alebo útek a môžu viesť k nepriamej traume,“ dodala Nerurkarová.