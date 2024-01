Žena oznámila, že kvôli chorobe nepríde do práce: A potom narazila v lietadle na... Ach, to je trapas!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

SYDNEY - Istá Austrálčanka zavolala svojmu nadriadenému a povedala mu, že kvôli chorobe nepríde do práce. Vtedy však ešte netušila, že takmer odhalí jej lož. O nepríjemný, no zároveň úsmevný incident sa podelila vo videu na TikToku.

Leila Soaresová vysvetlila, že kontaktovala svojho šéfa, aby mu oznámila, že je chorá a nemôže prísť do práce. Nemala však v pláne ležať doma v posteli. Choroba bola len výhovorkou pre to, aby mohla odletieť preč. Ani vo sne nečakala, že do rovnakého lietadla nastúpi aj jej nadriadený. Video zachytáva moment, keď si uvedomila, že jej malé klamstvo môže viesť k problémom.

"Poslala som správu môjmu šéfovi, že som chorá, len aby som ho našla v tom istom lietadle," uviedla vo videu. To zachytáva cestujúcich, ktorí vystupujú z letu spoločnosti JetStar. Leila priblíži záber na muža, ktorý je očividne jej nadriadeným. Následne otočí kameru smerom k sebe a odhalí, že počas letu mala na tvári nasadené rúško, slnečné okuliare a dokonca si na hlavu dala aj šiltovku, aby zakryla svoju identitu.

V jednom z komentárov objasnila, že jej šéf by si ju nevšimol, pretože nastúpil do lietadla prednou časťou, zatiaľ čo ona sedela vzadu a nastupovala zadnými dverami. Neposkytla však žiadne informácie o tom, či vedúci jej lož nakoniec odhalil alebo nie. Užívateľov incident pobavil. "Stalo sa mi, že som zavolal, že som chorý a išiel som na nákup. Pri pokladni stál šéf hneď za mnou a spýtal sa: ‚Čo kupuješ?‘ Zamrzol som," zaspomínal si jeden komentujúci.