Bill Gates zverejnil znepokojivú PREDPOVEĎ: Toto sa podľa neho stane do piatich rokov

Vzostup umelej inteligencie (AI) vyvolal strach, že v jej dôsledku zaniknú milióny pracovných miest. Medzinárodný menový fond (MMF) informoval, že približne 40 percent pracovných miest na celom svete môže byť ovplyvnených nárastom AI. Gates s týmto názorom nevyhnutne nesúhlasí. Podľa neho história ukazuje, že s každou novou technológiou prichádza strach a potom nová príležitosť.

"Ako to už bolo s poľnohospodárskou produktivitou v roku 1900, ľudia hovorili: ‚Hej, čo budeme robiť?‘ V skutočnosti sa vytvorilo veľa nových vecí, veľa nových pracovných kategórií a sme na tom oveľa lepšie než v časoch, keď každý pracoval na farme. Toto bude rovnaké."

Miliardár a filantrop v rozhovore s Fareedom Zakariom z televízie CNN prezradil, že umelá inteligencia uľahčí život každému. Konkrétne poukázal na to, že pomôže lekárom v administratívnej oblasti, čo je súčasť práce, ktorú nemajú radi, no AI ju môže zefektívniť. Keďže nie je potrebné veľa nového hardvéru, prístup k AI bude prebiehať cez telefón alebo počítač, ktorý už je pripojený na internet. Povedal tiež, že vylepšenia ChatGPT-4 od OpenAI boli dramatické, pretože dokáže v podstate čítať a písať. Začlenenie tejto technológie do sektora vzdelávania alebo medicíny bude údajne fantastické.

Dve stránky umelej inteligencie

Spoločnosť Microsoft, ktorej je Gates spoluzakladateľom, má multimiliardové partnerstvo s OpenAI. "Cieľom nadácie je zabezpečiť, aby sa oneskorenie medzi úžitkom ľudí v chudobných krajinách a tými z bohatých krajín skrátilo. Napokon, nedostatok lekárov a učiteľov je v Afrike oveľa naliehavejší ako na Západe," uviedol Gates na Svetovom ekonomickom fóre (MMF) v Davose. MMF vo svojej správe ale predstavil oveľa pesimistickejší pohľad; podľa neho AI naopak prehĺbi nerovnosti bez zásahu politikov.