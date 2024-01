Bývalá zlodejka varuje pred bežnými bezpečnostnými chybami: Kvôli TOMUTO je váš dom ľahkým cieľom pre krádež!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Jenny Radcliffeová svoj zločinecký život započala už ako tínedžerka. V 80. rokoch minulého storočia vnikala do prázdnych nehnuteľností v Liverpoole. "Na rohu bol veľký starý prázdny dom, krásny starý dom. Otestovali sme, či sa dostaneme dnu, nie aby sme niečo ukradli. Len aby sme sa porozhliadli, pretože sme sa nudili," zaspomínala si pre britský denník Independent, informuje portál LadBible.

Našťastie sa zločinu nevenovala celý život. Namiesto toho sa rozhodla využiť svoje odborné znalosti pre pomoc ostatným. Všetko sa to stalo po tom, ako v bare stretla nemenovaného futbalistu. "Požiadal nás, aby sme otestovali nový bezpečnostný systém v jeho dome. „Dostala som sa dnu tak, že som sa zarozprávala s jeho upratovačkou. Ľudia ma nepodozrievajú, pretože nevyzerám hrozivo. Ale nikdy neviete, či je niekto tým, za koho sa vydáva," priblížila Jenny.

Dnes sa živí ako zlodejka na prenájom, čo znamená, že testuje bezpečnostné systémy ľudí, ktorí ju o to požiadajú. Na základe svojich skúseností vytvorila zoznam vecí, ktorým by sa ľudia mali vyhnúť, ak chcú ochrániť svoj majetok pred krádežou. Chybou je napríklad to, že ľudia príliš radi zdieľajú zábery svojich domov na sociálnych sieťach a to, čo a kedy robia. Ak napríklad pravidelne zverejňujete, že ste večer na koncertoch, no na Vianoce ste dostali úplne nový televízor a herný systém, zlodeji budú presne vedieť, na ktoré časy sa majú zamerať, aby ich lúpež prebehla hladko.

(Zdroj: Getty Images)

"Ľudia si neuvedomujú, že ich online život je spojený s ich fyzickým majetkom. Vždy, keď ideme na dovolenku, zverejníme o tom niečo na sociálnych sieťach. Na predné dvere by ste si nezavesili nápis ‚tento dom je neobývaný‘, ale v digitálnej sfére áno. Niekto si môže veľmi ľahko dať dokopy vzorce. Nerobte zo seba najľahší cieľ vo svojej oblasti," upozornila Radcliffeová. Ďalšou častou chybou sú príspevky o dennej rutine, ako napríklad, keď rodičia zdieľajú fotky svojich detí s informáciou, že idú do školy. "V podstate hovoríte svetu: ‚V týchto hodinách budem každý deň mimo domu‘. Neukazujte ľuďom svoju rutinu."

Medzi ďalšie chyby patrí to, že ľudia neinvestujú peniaze do kamerového systému a ak aj áno, pravidelne ho nekontrolujú. Naopak, jednoduché odstrašujúce prostriedky, napríklad zapnuté svetlá na časovači, aby to vyzeralo, že je niekto doma, nefungujú. Tiež by ste na prístupných miestach ako kôlňa nemali nechávať nástroje. Veľa ľudí okrem toho príliš dôveruje svojim susedom a dá im náhradný kľúč, čo je tiež obrovská chyba. Zaujímavý je ale najmä posledný tip. Počas jesene mnohí na svojich záhradách nehrabú lístie. To podľa odborníčky môže zlodejom poskytnúť ideálny priestor na úkryt.