K Zemi sa rúti Diablova kométa: Experti z NASA prehovorili, hrozí kolízia?

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Vedci sa domnievajú, že "diablove rohy" na kométe sú tvorené plynom a prachom. Najbližšie by mala preletieť okolo Zeme 2. júna a astronómovia dokonca dúfajú, že bude viditeľná voľným okom. Aj keď to znie veľmi alarmujúco, nie je to nič, čoho by sme sa mali obávať. Dobrou správou je, že aj keby sa kométa ocitla v najbližšom bode k Zemi, stále bude 1,5-krát ďalej ako Slnko.

Predstavitelia NASA informovali, že nevedia o žiadnom veľkom objekte, ktorý by mohol v blízkej budúcnosti zasiahnuť Zem. "Nevieme o žiadnom asteroide alebo kométe, ktorá by sa v súčasnosti nachádzala v kolíznom kurze so Zemou, takže pravdepodobnosť veľkej kolízie je dosť malá. Žiadny veľký objekt pravdepodobne nezasiahne Zem v priebehu niekoľkých stoviek rokov."

Čo sa týka 2P/Pons-Brooks, vedci nedávno odhalili zaujímavé fakty. Keď ju znova spozorovali, zdalo sa, že jej charakteristické rohy zmizli. Ukázalo sa, že kométa je v skutočnosti kryovulkanická, čo znamená, že ide o studenú sopku. Rohy preto zmizli v dôsledku poslednej erupcie, keď sa rútila vesmírom. Namiesto toho kométa nadobudla kruhový tvar a zelený odtieň.