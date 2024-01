Dievčinu zhrozilo, čo jej partner urobil v reštaurácii: Sedieť s ním, od hanby by ste prepadli pod zem

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

LONDÝN - Hovorí sa, že dlhoročný partner vás už len ťažko prekvapí. To ale nemôže povedať žena, ktorá spolu so svojou polovičkou zašla do podniku na obed. Namiesto toho, aby si muž objednal svoje jedlo, začal jesť zvyšky z iného stola. Zmätená žena sa preto obrátila na populárne fórum.

Nemenovaná žena sa obrátila na fórum Mumsnet, aby sa podelila o čudný zážitok. Spolu s partnerom navštívili miestny podnik, kde si dali obed. Ponúkla sa, že zaplatí účet. Muž si však nič neobjednal a povedal, že namiesto toho zje zvyšky párkov a toastov z neuprataného stola vedľa nich. "Myslela som si, že žartuje a smiala som sa," napísala s tým, že muž následne schmatol dva kúsky studeného toastu a pár párkov a zjedol ich. "Povedal, že neznesie plytvanie jedlom," pokračovala.

Ďalej poznamenala, že jej partner to nikdy predtým neurobil, ale cítila sa kvôli tomu veľmi nepríjemne a jeho gesto jej pripadalo neatraktívne. Spýtala sa preto ostatných užívateľov, čo si o tom myslia. "Aké nechutné. Je mi zle takto na diaľku. Okamžite ho vyhoďte z domu," uviedla jedna žena. Ďalšia poznamenala: "Úprimne, myslela som si, že doje vaše zvyšky, ale bože, to je naozaj hnusné."

Nie je prekvapením, že ľudia podporujúci mužov čin boli v podstatnej menšine. Jedna osoba napísala, že s ním tak trochu sympatizuje v tom zmysle, že tiež neznáša plytvanie jedlom. Rýchlo však dodala: "Z hygienického hľadiska je to trochu pochybné. Myslím si, že je rozumné nechať sa tým trochu odradiť. Ak je to milý chlap a toto je jediný problém, vedela by som to prehliadnuť."