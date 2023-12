Mrazivé VIDEO vydesilo ľudí: Vodič netuší, čo sa nachádza za ním! Keď to uvidíte, strasie vás

(Zdroj: Reddit/GabberFlasm)

Bezpečnostná kamera bola nasmerovaná na voľnú plochu pozemku vedľa niekoľkých stromov, kde bolo vidieť muža, ktorý sa prehrabával v kufri svojho bieleho auta. V pozadí je počuť kohútov. Po niekoľkých sekundách sa zrazu medzi stromami objaví takmer priehľadná postava, ktorá kráča smerom k otvorenému priestoru. Po chvíli sa zastaví a zohne sa. Následne úplne zmizne, pričom nič netušiaci muž zatiaľ zatvorí dvere auta a pohne sa smerom k domu.

Viacerí užívatelia priznali, že je to to najstrašidelnejšie video s duchom, aké kedy videli. "Skutočnosť, že osoba jednoducho zmizne, keď sa zohne, je veľmi znepokojujúca," napísal jeden z nich. Iní ale boli skeptickejší a pýtali sa, či to nemohol byť niekto, kto žije na okolí. Autor príspevku odpovedal, že v blízkosti pozemku nežijú žiadni susedia, ktorí by sa mohli prechádzať po lese.