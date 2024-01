Muž zverejnil strašidelné VIDEO z garáže: Pozrite, čo sa mu tam objavilo! Vydesilo by to aj vás?

(Zdroj: Reddit/IOBZE)

Užívateľ Redditu zverejnil záznam z bezpečnostnej kamery v garáži, ktorý zachytáva, ako biela para alebo hmla prechádza z jednej strany miestnosti na druhú. "Som sám doma a moja garážová kamera ma na to upozornila. Som zmätený a vystrašený," uviedol s tým, že sa to stalo pred pár dňami, keď prišiel domov po dlhej pracovnej zmene. "Zvalil som sa na gauč a zobral telefón, aby som si pozrel udalosti/správy. Zrazu ma moja garážová kamera upozornila na pohyb, čo bolo prekvapivé a rozbúšilo sa mi srdce, pretože som vedel, že som sám doma."

Zároveň sa ostatných spýtal, či je čas sa presťahovať alebo zavolať exorcistu. "Garážová kamera málokedy zachytí neosobu. Niekoľkokrát sa stalo, že počas letných dní zachytila odraz okoloidúcich áut, no keď sa to stalo, bola čiernočierna tma," vysvetlil muž.

Video vydesilo viacerých užívateľov. "No, to je rozhodne strašidelné," uviedol jeden z komentujúcich. "Ste prvý, kto býva v tomto dome? Viete niečo o jej histórii," pýta sa ďalší. Mnohí ľudia však dospeli k záveru, že pravdepodobne išlo o odraz svetlometov auta, ktoré spustili kameru. "To sa stane, keď svetlomety auta na ulici vrhnú tiene a odrazy, ktoré spustia vašu kameru. Stalo sa mi to isté," napísala jedna osoba.