Mužovi sa v dome počas Vianoc usídlil medveď: Neuveríte, ako ho vyhnal von! Nikdy to neskúšajte

(Zdroj: Instagram/tahoetoogee)

SOUTH LAKE TAHOE - Milovník prírody v Kalifornii vzal veci do vlastných rúk po tom, ako sa v priestore pod jeho domom usadil veľký čierny medveď. Na druhý sviatok vianočný sa tam vplazil a vypálil na zviera niekoľko rán z paintballovej pištole.

Profil Toogeeho Sielscha na Instagrame je plný videí a fotografií, ktoré zachytávajú stretnutia ľudí so zvieratami v okolí mesta South Lake Tahoe. Vo videu nakrútenom 26. decembra 2023 Sielsch nakúka do otvoru pod domom, kde sa ukrýva medveď. Vzápätí naňho namieri paintballovou pištoľou, vplazí sa do priestoru a zmizne zo záberu.

O chvíľu neskôr je počuť zvuk paintballovej pištole, ktorá osemkrát vystrelila, kým spod konštrukcie vybehol obrovský medveď. Toogee na neho volá, a pritom mu hovorí, že je dobrý chlapec, keď vybehne spod budovy.

V príspevku Sielsch uviedol, že má dobrú, ale aj zlú správu. Dobrou správou bolo, že našiel medveďa B33, ktorého nevidel od začiatku novembra. Tou zlou správou je, že musel medveďa odohnať spod obývaného domu. "Sľubujem, že je v poriadku a určite si nájde iné bezpečnejšie miesto, kde prečká zimu. P.S. - ani nepomyslite na to, čo som tam robil ja, ak nemáte za sebou roky tréningu a skúseností," upozornil.

Ročne vraj vykoná asi tridsať vysťahovaní medveďov. Stalo sa to jeho vášňou. Vysvetlil tiež, že nie vždy sa plazí pod domami, ani príliš často nepoužíva paintballové zbrane. Mnohokrát na zvieratá údajne stačí len zakričať.