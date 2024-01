Muž kúpil kaviareň, nevedel, že tam bol v minulosti pohrebný ústav: Z toho, čo sa v nej deje, mrazí

(Zdroj: Reddit/Zestyclose-Formal261)

Užívateľ Redditu v príspevku, ktorý medzičasom odstránil, vysvetlil, že nedávno otvorili malú kaviareň v komerčnej budove, ktorá bola postavená pred mnohými rokmi. „Keď sme videli miesto na prenájom, bol to obchod so starožitnosťami a predtým sme predpokladali, že to bol len obytný dom, nepoznali sme túto oblasť, keď sme si chceli otvoriť obchod,“ napísal. Lokalita však bola skvelá, a tak sa rozhodli, že si priestor prenajmú. Prekvapenie prišlo až vtedy, keď začali s rekonštrukciou. Zistili, že v minulosti tam bol pohrebný ústav s krematóriom.

Používateľ vysvetlil, že si prenajíma len prvé poschodie a na druhom poschodí je byt. Mesiac po otvorení si však začali všímať divné veci. Cez noc sa údajne premiestňovali rôzne predmety. „Najbežnejšou vecou, ​​ktorú sa pohybuje, je terasové kreslo smerujúce do stredu miestnosti. Ďalšími príkladmi boli naše poháre, ktoré boli pohádzané po miestnosti,“ uviedol používateľ sociálnej siete, ktorý medzičasom z Redditu vymazal aj svoj účet. Keď nainštalovali kameru, podarilo sa im zachytiť stoličku, ktorá z ničoho nič spadla.

Mnohí používatelia Redditu boli skeptickí a uviedli, že na stoličku mohol niekto priviazať lanko, za ktoré z druhej miestnosti potiahol. Autor príspevku ale vysvetlil, že posledné dva mesiace sa predmety neustále pohybujú. „V priebehu dvoch mesiacov sa tam stolička presunula štyrikrát. Vždy na rovnakom mieste smerom do stredu miestnosti,“ uviedol v komentári. Iní napísali, že im aktivita údajného ducha pripomína správanie mačky. „Presne tak by som opísal čudnú aktivitu podobnú poltergeistovi, ktorú sme zažili niekoľko týždňov asi pred tromi rokmi. Ako žiť s neviditeľnou hlúpou mačkou,“ uviedol komentujúci.