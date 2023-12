Školník vydesil ľudí hrôzostrašným VIDEOM: Stačil jediný pohľad na balón v triede...

(Zdroj: Reddit/TheMrMorbid)

Školník na strednej škole King's High School v Tampe na Reddite zverejnil hrôzostrašné video. Vidno na ňom, ako vošiel do triedy, kde niektorí študenti usporiadali párty. V miestnosti boli konfety a niekoľko balónov vrátane červeného, ktorý sa nachádzal v rohu. Pracovník priznal, že ho tento osamelý balón vystrašil. "Bez ohľadu na to, kde som v triede alebo na to, čo sa rozhodnem urobiť, jednoducho ma sleduje," povedal.

Balón sa najprv nehýbe, ale po chvíli sa začne posúvať dopredu. Je zjavné, že prenasleduje školníka. Ten následne vyšiel z triedy. Potom je vo videu vidieť tmavú postavu, ktorá prebehla za zatvorenými dverami na konci chodby. Školník to v tomto bode vzdá a rýchlo odíde. Ako by to nestačilo, dodal, že škola, v ktorej pracuje, bola postavená na pôde bývalého cintorína. Tvrdil tiež, že predchádzajúci školníci v škole počas noci videli čudné veci.

V roku 2019 sa zistilo, že pod školou je pochovaných približne 145 rakiev, informoval Bay News 9. Predpokladá sa, ide o historický afroamerický cintorín zo 40. alebo 50. rokov 20. storočia. Samotná škola bola otvorená v roku 1960. Video ľudí poriadne vystrašilo. "Z tohto mi vstali vlasy na krku. Falošné alebo nie, to bolo niečo," napísal jeden z komentujúcich. "Keď vyšiel balón spoza rohu, naskočila mi husia koža," uviedla ďalšia osoba.