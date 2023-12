Lekári počas rutinného zákroku odhalili v mužovom tele hrôzostrašný nález: FOTO len pre silné žalúdky!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

ČÍNA – Pacient prišiel do nemocnice na rutinný zákrok, počas ktorého však lekári objavili niečo skutočne hrôzostrašné. V jeho žlčových cestách údajne žilo päť plochých parazitov, o ktorých muž netušil. Našťastie sa lekárom podarilo parazity odstrániť.

Nemenovaný sedemdesiatnik navštívil nemocnicu v Číne, aby podstúpil cholangioskopiu, pri ktorej lekári zavádzajú kameru buď cez ústa, alebo cez kožu, aby preskúmali problémy v hornej časti brucha. V tomto prípade lekári zistili, že muž mal v anamnéze rakovinu hrubého čreva a podľa štúdie publikovanej v New England Journal of Medicine mal v čreve nádor. To však ani zďaleka nebolo všetko.

Shocking video reveals squirming worms invaded unaware man’s abdomen https://t.co/MKEKeFiSu4 pic.twitter.com/LncQihHzz9 — New York Post (@nypost) December 28, 2023

Počas vyšetrenia lekári našli päť plochých červov, ktoré sa zvíjali v mužových žlčových cestách, sieti orgánov, ktoré transportujú tráviace šťavy z pečene do tenkého čreva. Podľa Centra pre kontrolu a prevenciu chorôb v USA lekári identifikovali narušiteľov tráviaceho traktu ako clonorchis sinensis, druh pečeňovej motolice, ktorý sa nachádza v nedostatočne tepelne upravených rybách a krevetách. Pochádza z východnej Ázie, kde sa bežne konzumujú surové morské plody.

Keď človek zje kúsok kontaminovanej ryby, mláďatko parazita putuje do žlčovodu, kde z neho vyrastie dospelý červ. Keďže väčšina prípadov je asymptomatická, pacient často ani nevie, že má v tele parazita. Ak sa však nelieči, môže viesť ku komplikáciám od bakteriálnych infekcií cez pankreatitídu až po abscesy pečene. Našťastie sa lekárom podarilo parazita odstrániť. Nasadili mu aj chemoterapiu na boj proti rakovine čriev.