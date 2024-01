Prehnali ste to s alkoholom? Vyskúšajte tieto DVA TRIKY, okamžite vás zbavia opice!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Chloe Ellenová, na TikToku známa ako @chloeellenmua, tvrdí, že pozná zaručený liek na opicu. „Zjedzte polovicu uhorky predtým, ako začnete piť, a druhú polovicu pred spaním a poďakujte mi neskôr,“ uviedla Ellenová vo videu, ktoré získalo viac ako 1,9 milióna zhliadnutí. „Uhorky sú tiež dobrým zdrojom cukru, vitamínu B a elektrolytov, takže s uhorkou by ste sa pravdepodobne cítili o niečo lepšie,“ dodala v sekcii komentárov k videu.

Ellenovej jedinečný trik nepochybne zaujal veľké množstvo používateľov sociálnej siete. „V tejto chvíli skúsim čokoľvek, aby som zabránil opici... Beží do Tesca kúpiť uhorky,“ napísal jeden z komentujúcich. „Robím to posledné dva roky a funguje to famózne,“ súhlasil ďalší. Niektorí však s týmto liekom na opicu nesúhlasia. „Prepáčte, ale uhorka po večere von nie je pre mňa... mastný kebab a syrové čipsy sú to pravé,“ uviedol komentujúci. „To by som zvracal pred aj po, dievča,“ pridal sa druhý.

Ďalším liekom, ktorý zbiera chválu, je raňajková omeleta. Stačí, keď tri vajcia varené akýmkoľvek spôsobom zmiešate s olivovým olejom, hubami, paradajkami, avokádom a feta syrom. Cara Shawová, registrovaná nutričná terapeutka pre ženy, pre Metro vysvetlila, že vajcia s vysokým obsahom cholínu pomáhajú detoxikovať pečeň, zatiaľ čo huby obsahujú vitamíny skupiny B podporujúce pečeň a avokádo má tuk bohatý na živiny. Feta, tiež zdroj bielkovín, je nabitá vitamínom B12 pre rannú dávku energie, zatiaľ čo paradajky a olivový olej majú protizápalové vlastnosti v boji proti škodlivým účinkom alkoholu.