Experti varujú pred obľúbeným návykom v pití alkoholu: Pozor, vystavujete sa veľkému riziku!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Odborníci z University College v Londýne zistili, že to, ako často pijete alkohol, môže byť pre vaše zdravie menej dôležité ako to, koľko toho vypijete na jednom posedení. Experti tvrdia, že výhody, ktoré so sebou prináša šesťdňová zdržanlivosť od alkoholu, by mohla vymazať jedna divoká noc. Údaje od 313 000 účastníkov ukázali, že u ľudí, ktorí jeden deň v týždni skonzumovali veľké množstvo alkoholu, bolo riziko cirhózy pečene trikrát vyššie ako u ľudí, ktorí striedmo pili počas celého týždňa.

(Zdroj: Getty Images)

Zdravotníci odporúčajú, aby ste alkohol obmedzili na približne šesť pollitrov piva alebo pohárov vína rozložených počas troch alebo viacerých dní, čo sa rovná 14 jednotkám týždenne. Pamela Healyová, šéfka British Liver Trust, povedala: „Tento výskum je dôležitý, pretože odhaľuje, že nezáleží len na tom, koľko celkovo vypijete, ale aj na spôsobe, akým pijete. Pitie s cieľom opiť sa môže mať vážne následky na zdravie vašej pečene.“

Štúdie naznačujú, že príležitostné pivo alebo pohár vína je dobré pre vaše zdravie kvôli antioxidantom a relaxačným účinkom alkoholu. Príliš veľa alkoholu však škodí. Najnovšia štúdia ukazuje, že konzumácia 12 alebo viac jednotiek alkoholu za deň – napríklad štyri pollitre 5% ležiaku – zvyšuje riziko cirhózy. Gautam Mehta, hlavný autor štúdie, povedal: „Naše výsledky naznačujú, že by bolo škodlivejšie vypiť 21 jednotiek alkoholu počas niekoľkých sedení, ako rovnomerne rozložiť tieto jednotky v rámci týždňa.“