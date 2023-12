Vedci riešia veľkú záhadu: Kedy naozaj sa narodil Ježiš Kristus? Ohromujúce zistenie

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Vedci sa domnievajú, že rímskokatolícka cirkev oslavuje 25. december ako narodenie Krista preto, lebo tento dátum sa spája so zimným slnovratom a sviatkom Saturnálie, ktorý je zasvätený rímskemu božstvu Saturnovi. Ignacio L. Götz vo svojej knihe "Jesus the Jew: Reality, Politics, and Myth-A Personal Encounter" (Ježiš Žid: Realita, politika a mýtus - osobné stretnutie) uviedol, že cirkev mohla tento pohanský sviatok kooptovať aj tým, že si ho vybrala na oslavu Ježišových narodenín.

Niektorí historici tvrdia, že Ježiš sa narodil medzi rokmi šesť až štyri pred Kristom. Čiastočne tak usudzujú na základe biblického príbehu o kráľovi Herodesovi, píše Live Science. V snahe zabiť Ježiša kráľ údajne nariadil usmrtiť všetky deti mužského pohlavia mladšie ako dva roky, ktoré žili v okolí Betlehema. Ide o udalosť známu ako masaker neviniatok. Došlo k nej krátko pred Herodesovým úmrtím, ale aj o tomto dátume sa stále vedú spory.

Väčšina vedcov sa riadi dátumom používaným rímskymi historikmi, ktorí sa domnievali, že Herodes zomrel v roku štyri pred Kristom. Uvádzajú to aj Peter Richardson a Amy Marie Fisherová v knihe "Herod: King of the Jews and Friend of the Romans: Second edition" (Herodes: Herodes, Herodes, Židovský kráľ a priateľ Rimanov. Odborníci sa na skutočnom roku Herodesovej smrti nezhodujú a mnohí si myslia, že masová infanticída je len legenda. Biblický učenec Reza Aslan vo svojej knihe "Zealot: The Life and Times of Jesus of Nazareth" (Zealot: Život a doba Ježiša Nazaretského) napísal, že Herodesov masaker bol "udalosťou, pre ktorú neexistuje ani jeden potvrdzujúci dôkaz v žiadnej židovskej, kresťanskej ani rímskej kronike tej doby".

Iní experti sa pokúsili porovnať betlehemskú hviezdu, ktorá zvestovala Ježišovo narodenie, so skutočnými astronomickými udalosťami, aby určili rok jeho narodenia. Napríklad v roku 1991 v článku zverejnenom v odbornom časopise Quarterly Journal of the Royal Astronomical Society astronóm Colin Humphreys uviedol, že legendárna hviezda bola v skutočnosti pomaly sa pohybujúca kométa, ktorú čínski pozorovatelia zaznamenali v roku päť pred naším letopočtom. Jeho teória však bola odvtedy vyvrátená. Diskusie sa vedú aj o mesiaci Ježišovho narodenia. Existujú náznaky, že betlehemská hviezda mohla byť spojením Venuše a Jupitera, kedy tieto planéty vytvorili jasné svetlo na oblohe. Ide o zriedkavú udalosť, ktorá sa stala v júni roku dva pred naším letopočtom.

Ďalšou možnosťou je podobná konjunkcia medzi Saturnom a Jupiterom, ku ktorej došlo v októbri roku sedem pred n. l. Objavili sa aj špekulácie, že Ježiš bol jarné dieťa. Götz predpokladá, že sa mohol narodiť "koncom jari, pretože tehotenstvo začínalo na jeseň, keď bola úroda a bolo dosť peňazí na svadobnú hostinu".