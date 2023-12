Žena (27) si vybrala dokonalý zásnubný prsteň, namiesto neho dostala TOTO: Dámy, čo by ste robili vy?

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Dvadsaťsedemročná žena je so svojím partnerom tri roky. Za 18 mesiacov sa plánujú zobrať. Žena ukázala svojmu vtedajšiemu priateľovi presne taký prsteň, aký si želala: strieborný alebo bielo-zlatý, inšpirovaný prírodou. Dostala však markízový diamant s okrúhlymi bočnými kameňmi vsadenými do žltého zlata. „Môj snúbenec ma tento víkend požiadal o ruku a mám pocit, že by som mala byť radosťou bez seba, ale zdá sa, že sa neviem dostať cez prsteň,“ napísala v príspevku na Reddite.

(Zdroj: Getty Images)

„Pred dvoma mesiacmi sme sa pozerali na prstene a viem, že presne vedel, čo chcem. Povedal, že šetrí a chce získať povýšenie, aby dal všetko do pohybu,“ uviedla ďalej. Podelila sa tiež o to, že samotné zásnuby boli nedostatočné a nevyvolali v nej vôbec žiadne emócie. „Môj brat naznačil, že čoskoro dostanem žiadosť o ruku, takže som bola veľmi nadšená,“ napísala. Jej partner na jej narodeniny plánoval lov jeleňov a strašidelný hotel, takže očakávala, že zásnuby budú čerešničkou na jej dokonalom romantickom víkende.

„Spýtal sa ma uprostred lesa počas lovu a povedal: ,Urobíš to so mnou?' čo je odkaz na Avatara: The Last Airbender a bolo to trochu milé,“ uviedla. „Ale absolútne to nie je také, ako som snívala, že to bude. A prsteň je zlatý. Moja rodina si myslí, že je to absolútne nádherné, tak prečo sa tak nemôžem cítiť aj ja?“ spýtala sa nešťastná žena. Nerada by svojho budúceho manžela urazila, no zároveň nechce stráviť zvyšok života nosením prsteňa, ktorý sa jej nepáči. Spýtala sa preto ostatných, čo si myslia o tom, že svojmu snúbencovi povie pravdu.

(Zdroj: Getty Images)

Mnohí obviňovali muža z toho, že nepočúval svoju partnerku pri výbere prsteňa. „Preto som to neutajil a nechal som ju, aby si prsteň vybrala sama,“ napísal jeden z komentujúcich. „Ten prsteň je ošúchaný, zlatý a krikľavý,“ napísala komentujúca. „Vôbec sa nehodí k vášmu tónu pleti,“ dodala. Iní ženu nazvali sebeckou, pretože nebola spokojná s tým, čo dostala. „Myslím, že by mal vziať prsteň a nechať vás,“ napísala ďalšia komentujúca. „Povrchné. Ste viac zamilovaná do myšlienky zásnub, než do toho, že ste skutočne zasnúbení. Vaše manželstvo nevydrží, to vidím na míle ďaleko,“ dodal iný komentujúci.