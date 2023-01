VIDEO najtrápnejšej žiadosti o ruku na verejnosti: Byť na ich mieste, prepadnete sa od hanby

Istá Cass na TikToku zverejnila video so žiadosťou o ruku, ktorá sa uskutočnila počas Silvestra na Waikiki na Havaji, uvádza denník The Independent. Vysvetlila, že bola na silvestrovskej párty, ktorá bola náhle prerušená, aby neznámy muž mohol verejne požiadať svoju priateľku o ruku. Tá ale očividne nebola z toho vôbec nadšená. TikTokerka tvrdí, že toto gesto bolo najtrápnejšou vecou, ​​akej bola kedy svedkom.

"Omg, zastavili celú silvestrovskú párty, aby tento chlapík požiadal dievča o ruku a ona na to nedávala," uviedla Cass vo videu, v ktorom vyvolená žena oblečená v bielych flitrových šatách pôsobí zmätene. Nato sa jej ostatní začnú pýtať, či je to gesto určené jej. "Si to ty? Si to ty dievča," bolo počuť, ako jedna zo zúčastnených hovorí žene, ktorá naďalej stála bokom. Po niekoľkých komentároch ju povzbudili, aby išla na pódium, kde ju čakal priateľ s mikrofónom. "A chcem povedať, že som sa do teba šialene zamiloval," vyznal sa zo svojich pocitov, kľakol si na jedno koleno a daroval svojej partnerke prsteň. "Si láska môjho života a urobíš zo mňa najšťastnejšieho muža na svete a vezmeš si ma?" pýta sa.

Cass bola presvedčená o tom, že mladá žena povie nie. Značnú chvíľu totiž váhala, čo má na ponuku na sobáš odpovedať. Pauza podnietila jej priateľa, aby povedal: "Je to jednoduché, áno alebo nie" a potom k nej zdvihol mikrofón. "Preboha," vyšlo z úst ženy, no potom predsa len súhlasila. Napriek nevýraznej odozve sa súhlas ženy so žiadosťou o ruku stretol s jasotom a potleskom prítomného davu. Mnohí z nich ale vyhodnotili celú situáciu ako poriadne trápnu. Video sa končí záberom novozasnúbeného páru, ktorý pôsobí napäto. Dievčina sa následne spýtala svojho teraz už snúbenca: !Prečo si to urobil?"

Video má milióny zhliadnutí, pričom užívatelia vyjadrili svoje znepokojenie nad nevydarenými zásnubami. Mnohí si myslia, že žena povedala áno len preto, aby neuviedla svojho partnera do rozpakov. "Povedala áno s vedomím, že ukončí zasnúbenie hneď, ako sa vráti domov," napísala jedna osoba. Ďalší uviedol, že bolo bolestivé pozerať sa na toto video a že sa cítil zle za mladíka, ktorý to inicioval.