Poznáte túto bizarnú francúzsku pochúťku: Je tak nechutná, že ju musíte jesť zakrytí obrúskom

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Keď jete strnádku záhradnú, musíte si hlavu zakryť obrúskami, aby ste skryli svoj hriech pred Bohom, informuje The Telegraph. Tento druh spevavého vtáka je totiž vo Francúzsku považovaný za delikatesu. Keď na jeseň migrujú do Afriky, ľudia ich chytajú do sietí. Tri týždne ich držia v klietkach a vykrmujú až do trojnásobku svojej pôvodnej veľkosti.

Vtáky sa potom hodia do nádoby naplnenej brandy Armagnac, v ktorej sa utopia a následne marinujú. Potom sa ošklbú od peria a opekajú osem minút. Takto pripravené sú vhodné na konzumáciu. Väčšina ľudí zje strnádku na jedno sústo, ktoré sprevádza chrumkanie kostí či zobáka. Ľudia potom vypľúvajú niektoré z týchto častí, ktoré nedokážu prehltnúť.

Iní tvrdia, že pri konzumácii strnádky si hlavu nezakrývate kvôli hanbe, ale preto, aby ste si poriadne vychutnali arómu pokrmu. Okrem toho tak môžete ľahšie vypľúvať tvrdé časti vtáka bez toho, aby ste rozrušili ďalších hostí. Túto prax údajne zaviedol kňaz, ktorý bol kamarátom neslávne známeho milovníka jedla a francúzskeho politika Jeana Anthelme Brillat-Savarina žijúceho na prelome 18. a 19. storočia.

(Zdroj: Getty Images)

Strnádky sú vo Francúzsku také populárne, že ich počet v krajine nebezpečne klesol. V roku 1999 bol ich lov zakázaný. Miestni obyvatelia však pravidlá nedodržiavali a toto pochybné jedlo sa podávalo aj naďalej. Francúzska vláda sa v roku 2007 zaviazala tvrdo zakročiť proti dlho ignorovaným zákonom a za usmrtenie a konzumáciu strnádky uložila pokutu 5830 eur. Zabíjanie a varenie strnádok je zakázané na území celej Európskej únie.