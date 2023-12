Astrologičky radia: Toto je najlepší vianočný darček pre každé znamenie zverokruhu

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Možno aj vás už prepadáva zúfalstvo z toho, že stále neviete, čo darujete pod stromček svojim najbližším. Našťastie sa astrologičky pre magazín Best Life podelili o ideálne darčeky pre jednotlivé znamenia zverokruhov. Kým u sentimentálneho Raka či extravagantného Leva nebudete musieť siahať po veľkom množstve peňazí, u materiálneho Kozorožca sa pripravte na väčšie výdavky.

Baran (21. marca - 19. apríla): Prenosný uspávací modul

Ako prvé znamenie zverokruhu je Baran známy svojím neobmedzeným množstvom energie a ráznym prístupom. O to viac ho poteší darček, vďaka ktorému sa aspoň na chvíľu upokojí. "Keďže Baran má veľa energie a je vášnivý, uspávací modul, ktorý mu pomôže spať a relaxovať, by bol dokonalý darček. Napokon, skvelý a príjemný spánok je presne to, čo potrebuje, aby sa ráno mohol vysporiadať so zoznamom úloh,“,“ uviedla astrologička Lisa Stardustová.

Býk (20. apríla - 20. mája): Chlpatá deka

Býk je známy svojou láskou k pohodliu a pekným veciam, takže môže byť ťažké nájsť darček, ktorý by vyhovoval jeho konkrétnemu vkusu. Stardustová ale tvrdí, že chlpatá deka je perfektný darček. To neznamená, že musíte minúť veľa peňazí, aby ste urobili dojem. Pre Býka sú najdôležitejšie malé luxusné veci, ktoré im pomôžu cítiť sa pohodlne po dlhom dni v práci.

Blíženci (21. mája - 21. júna): Predplatné online vzdelávanie

Blíženec sa rád učí nové veci. Jeho myseľ je neuveriteľne rýchla, takže si uchová informácie ako nikto iný. Preto je pre neho online výučba ideálnym darčekom. "Predplatné na vzdelávacej platforme uspokojí večnú zvedavosť neustále sa učiaceho znamenia, akým je Blíženec," povedala astrologička Alice Smithová. Môžete vybrať takú platformu kurzov, ktorá poskytuje množstvo online vzdelávacích možností a ulahodí Blížencovej túžbe po vzdelaniu.

Rak (22. jún - 22. júl): Fotoalbum alebo zošit s obrázkami

Rak, ktorý miluje rodinu, si cení spomienky a emocionálne spojenia. To je dôvod, prečo astrologička Raquel Rodriguezová navrhuje domáci fotoalbum alebo zošit s obrázkami. "Tento darček bude odrážať vaše chápanie jeho sentimentálnej povahy a poskytne mu hmatateľný spôsob, ako prežiť vzácne spomienky." Rak vždy ocení čas a námahu, ktorú mu venujete.

Lev (23. júla - 22. augusta): Vonná sviečka

Keďže Lev je známy svojou noblesou, možno si myslíte, že ku šťastiu potrebuje extravagantný darček. Pravdou však je, že toto vášnivé znamenie nosí srdce na ruke, takže sentimentálny darček od srdca je tá správna cesta. "Lev je extrovertom zverokruhu, čo znamená, že potrebuje veľa času osamote, aby si oddýchol a načerpal energiu. Ručne vyrobená vonná sviečka je perfektný darček, ktorý mu pripomenie, ako veľa pre vás znamená," poznamenala Stardustová.

Panna (23. augusta - 22. septembra): Wellness pobyt

Ako perfekcionista zverokruhu je Panna veľmi ohľaduplná k zdraviu, vďaka čomu je wellness pobyt skvelým darčekom. Tento premyslený darček ponúka zmes relaxu, aktivít zameraných na zdravie a výživnej gurmánskej kuchyne. Urobiť si čas na oddych je niečo, čo by Panna sama pravdepodobne neurobila, pretože je vždy zaneprázdnená pomáhaním druhým. Tento dar jej teda dáva aj potrebnú šancu spomaliť.

Váhy (23. 9. - 22. 10.): Súprava elegantných pohárov

Váha ako estét zverokruhu oceňujú všetko, čo je funkčné a pekné. Nie je prekvapením, že miluje hosťovanie, a preto Smithová odporúča ako darček krásnu súpravu elegantných pohárov. Tie môže použiť na experimentovanie so zábavnými kokteilmi pre svojich hostí alebo ich vystaviť so zvyškom svojej extravagantnej výzdoby.

Škorpión (23. 10. - 22. 11.): 35 mm filmový fotoaparát

Škorpión má povesť uzavretého a ťažko čitateľného znamenia, no nenechajte sa oklamať jeho tvrdým zovňajškom. Toto sladké a citlivé vodné znamenie má obrovské srdce. Keď mu darujete 35 mm filmový fotoaparát, zahráte na jeho nostalgickú stránku a umožníte mu zachytiť všetky druhy spomienok, a to všetko bez moderných technológií, čo si Škorpión zamiluje ešte viac. Bonusovým bodom je, ak fotoaparát zoženiete z bazára, takže váš darček bude mať aj s príbeh.

Strelec (23. 11. - 21. 12.): Fair trade káva

Strelec, známy svojou láskou k cestovaniu, ocení darček, ktorý mu pripomenie jeho globálne dobrodružstvá. Preto Stardustová tvrdí, že s mesačným predplatným kávy od ich obľúbenej fair trade kávovej spoločnosti nič nepokazíte. K darčeku môžete pridať aj hrnček, ktorý sa hodí k ich jedinečnej osobnosti.

Kozorožec (22. 12. - 19. 1.): Šperky

Pokiaľ ide o dokonalý darček pre Kozorožca, možno budete musieť minúť trochu viac peňazí, pretože toto pracovité znamenie verí, že si zaslúži to najlepšie. "Zatiaľ čo Kozorožec oceňuje sentiment, materiálna hodnota je pre neho dôležitá, takže je dôležité vybrať niečo, čo odolá skúške času," povedala Smithová. Toto znamenie vždy ocení jemné šperky alebo hodinky.

Vodnár (20. 1. - 18. 2.): Kvety a čokoláda

Hoci bude Vodnár trvať na tom, že nechce extravagantný alebo romantický darček, môžete si byť istí, že opak je pravdou. "Nedovoľte, aby vás oklamali jeho rezervované a tajomné vibrácie. Toto znamenie miluje sviatočného ducha," tvrdí Stardustová. Vodnára uchvátite premysleným a prekvapivým darčekom, ako je bonboniéra. Môžete pridať aj kvety ako orchidea gladioly.

Ryby (20. 2. - 20. 3.): Výtvarná hodina

Ryba je známa svojou kreativitou, takže ocení osobný darček, akým je vlastná umelecká dielňa. Rodriguezová radí zakúpiť súkromný kurz maľby s miestnym umelcom alebo vytváranie keramiky v renomovanom štúdiu. Tento dar jej umožňuje ponoriť sa do kreativity a sebavyjadrenia, pričom hlboko rezonuje s jej umeleckou a imaginatívnou povahou.