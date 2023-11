Toto je ideálna TEPLOTA, pri ktorej by ste mali spať: Telo sa dokonale zregeneruje a zrelaxuje

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

NEW YORK - Autori novej štúdie odporúčajú zmeniť zaužívané rady týkajúce sa nastavenia teploty v spálni, ktoré v minulosti stanovila Národná nadácia pre spánok (NSF). Výsledky ich experimentov totiž poukazujú na to, že najmä starší dospelí by mali spávať pri vyššej teplote, pretože iba vtedy ich telo dokonale relaxuje a regeneruje svoje sily.

Keď príde reč na teplotu v spálni, názory sa rôznia. Niektorí z nás sú presvedčení o tom, že ideálna hranica by nemala prekročiť 20 stupňov, zatiaľ čo iní si nevedia predstaviť, že by niekedy nechali klesnúť teplotu pod 21 stupňov. Ak si chcete dobre oddýchnuť, možno vám pomôžu výsledky aktuálnej štúdie. Realizoval ju tím odborníkov zo spoločnosti Hebrew SeniorLife, ktorá patrí pod Harvardskú lekársku fakultu a z Inštitútu Arthura Marcusa pre výskum starnutia.

Ak uprednostňujete spánok v chladnejšom prostredí, pravdepodobne oceníte odporúčanie Národnej nadácie pre spánok (NSF), ktorá uvádza, že ideálnym miestom na kvalitný spánok je tmavá, chladná spálňa bez rušivých vplyvov. Teplotu v miestnosti by ste mali udržiavať od 15 do 19 stupňov Celzia. Nový výskum však tieto všeobecné odporúčania spochybňuje.

Zvýšte teplotu

Odborníci zistili, že ideálny teplotný rozsah v miestnosti, v ktorej spíte, má byť vyšší. Autori výskumu v časopise Science of The Total Environment vysvetľujú, že sa snažili preskúmať súvislosť medzi nočnou teplotou v spálni a kvalitou spánku starších dospelých. Pomocou prenosných monitorov a snímačov prostredia sledovali dĺžku spánku, efektivitu a nepokoj u takmer päťdesiatich osôb počas zhruba 11 000 nocí. Zistili, že ich spánok bol najefektívnejší a najpokojnejší, keď sa teplota v spálni pohybovala od 19 do 25 stupňov.

Štúdia bola zameraná na starších dospelých, pretože nedostatočný spánok je v tejto vekovej skupine oveľa častejší. "Starší dospelí majú často skúsenosti s nedostatočným, nepokojným a prerušovaným spánkom, ktorý následne ovplyvňuje mnohé výsledky súvisiace s ich zdravím a pohodou, akými sú kognitívne a fyzické funkcie, nálada a afekt, podráždenosť a reakcie na stres, produktivita, liečba cukrovky a riziko kardiovaskulárnych ochorení." Na zlepšenie výsledkov spánku bolo vyvinutých mnoho intervencií, no výskumníci uviedli, že potenciál environmentálnych intervencií bol do značnej miery prehliadaný. "Tieto výsledky poukazujú na zlepšenie kvality spánku u starších dospelých optimalizáciou domáceho tepelného prostredia a zdôrazňujú dôležitosť individuálneho nastavenia teploty na základe individuálnych potrieb a okolností," vysvetlil šéf výskumného tímu Amir Baniassadi.

Vyššie teploty môžu byť vhodné len pre starších dospelých

Zvyšovanie teploty v spálni by ste mali zvážiť. Psychiater a expert na spánkovú medicínu Chester Wu upozorňuje, že výsledky tejto štúdie sa týkali len dospelých vo veku od 65 rokov. Ako ďalej vysvetľuje, teplota v miestnosti môže ovplyvniť kvalitu spánku tým, že ovplyvňuje termoreguláciu, čiže proces, pri ktorom si telo udržiava svoju vnútornú teplotu, a dokážu ho uľahčiť najmä chladnejšie podmienky. Je však možné, že vekom podmienené zmeny termoregulácie alebo citlivosti kože umožňujú starším dospelým viac využívať teplejšie prostredie na spanie, ako to naznačuje štúdia. "Okrem toho môžu mať tieto osoby zmeny cirkadiánneho rytmu alebo hormonálnej rovnováhy, ktoré spôsobujú, že teplejšie prostredie je pre ich spánok priaznivejšie," povedal Wu pre magazín Best Life.

Mladší ľudia uprednostňujú spánok v nižších teplotách

"Keď spíte, vaša telesná teplota má kolísať v súlade s cirkadiánnym rytmom, aby sa podporil zdravý spánkový režim. Ak je v miestnosti príliš teplo, môže to tieto fázy narušiť, čo vedie k väčším poruchám spánku a narúša jeho celkovú kvalitu," približuje psychologička Shelby Harrisová. Preto sa spolu s Wuom domnievajú, že teplejšie prostredie na spanie by sa nemalo odporúčať všetkým. Pre mnohých ľudí je priaznivejšia chladnejšia teplota v miestnosti, ktorá sa pohybuje okolo 19 stupňov. "Optimálny rozsah teploty na spánok je pre väčšinu ľudí medzi 15,5 až 20,5 stupňa," uzatvára Harrisová.