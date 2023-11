Toto by sa stalo, keby Zem na päť sekúnd stratila kyslík: Hrôzostrašné následky, z oblohy by padali...

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

LONDÝN - Ľudia zostali zdesení, keď sa dozvedeli, čo by sa stalo s ľudským telom, keby Zem na niekoľko sekúnd náhle stratila kyslík. O tomto hrôzostrašnom scenári informoval TikToker vo svojom videu. Odborníci prezradili, čo by sa naozaj stalo, ak by sa naša planéta ocitla bez kyslíka.

Všetci vieme, že k životu potrebujeme kyslík a jeho nedostatok môže viesť k smrti. Možno si však neuvedomujeme, že ak by zemská atmosféra stratila kyslík čo i len na päť sekúnd, následky by boli devastačné. To demonštruje jeden z užívateľov TikToku vo svojom videu.

Podľa vedca z University British Columbia Andrewa Cotea by sme sa všetci na začiatok spálili, pretože ozónovú vstvu nad nami tvorí molekulárny kyslík a ten nás chráni pred väčšinou UV žiarenia prichádzajúceho zo Slnka, informuje The Independent. Spaľovacie motory tiež potrebujú kyslík, aby pokračovali v chode, takže by sa všetky zastavili. To by viedlo k ich zrúteniu.

Čo sa týka ľudského tela, vnútorné ucho by pri nedostatku kyslíka explodovalo. Inžinier z Texasu Geoffrey Widdinson to však až tak katastroficky nevidí. "Pokiaľ ide o dýchanie, pravdepodobne by sme si to nevšimli. Naše telo nedokáže rozpoznať nedostatok kyslíka, dokážeme zistiť iba vysoké hladiny oxidu uhličitého. Ak sa nám CO2 nehromadí v krvi, nemáme pocit, že sa dusíme," vysvetlil.

Žena dostala po zaočkovaní anafylaktický šok (ilustračné foto) (Zdroj: Getty Images)

Podľa jeho slov by výsledok nedostatku kyslíka nebol taký dramatický. "Fenomén, že sto miliónov áut naraz zastaví, by si získal určitú pozornosť a ľudia, ktorí monitorujú tlak vzduchu, by si všimli výkyvy, ale nikdy by sme nezistili príčinu a nakoniec by sme nad tým len pokrčili plecami," uviedol Widdinson. Expert na počítačovú vedu Khannan Sundar z univerzity Birla Institute of Technology And Science v Indii ale tvrdí, že Zem by náhle extrémne ochladla a nasledoval by Veľký tresk.