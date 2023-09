Apokalyptické VIDEO ukazuje, čo by sa stalo, keby Zem trafila ihla rýchlosťou svetla: Ani nechcite vedieť!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

LONDÝN - Video zverejnené na YouTube znázorňuje, čo by sa stalo, keby do našej planéty narazila rýchlosťou svetla obyčajná ihla na šitie. Ide o teoretický scenár, prostredníctvom ktorého chceli jeho autori ukázať, čo by dokázal v tejto rýchlosti urobiť so zemeguľou drobný predmet.

Fikcia zverejnená na kanáli Riddle poukazuje na zraniteľnosť našej planéty. Simuluje totiž situáciu, ktorá by nastala v prípade, ak by rýchlosťou svetla vrazila do zemského povrchu obyčajná ihla. Čo myslíte, bol by tento predmet neškodný alebo by dokázal urobiť nejakú škodu? Existuje niekoľko možností, ako by to mohlo prebiehať a jedna je lepšia ako druhá.

V najhoršom prípade by energia rozptýlená ihlou, ktorá narazila do Zeme rýchlosťou svetla, spôsobila apokalyptickú udalosť. Vytvorila by veľkú dieru v zemskej kôre, čo by spôsobilo obrovský výron zemského plášťa do vesmíru. Znamená to, že život, ako ho poznáme, by zanikol v dôsledku obrovského tepla uvoľneného pri náraze. A to nie je všetko. Mohlo by sa dokonca stať, že energia uvoľnená pri náraze by bola taká veľká, že by sa Zem pod silou energie doslova rozpadla. Tento scenár má však jednu výhodu - všetko by sa udialo tak rýchlo, že by si to nikto ani nedokázal uvedomiť.

A aká je tá lepšia možnosť? Keďže ihla je ostrá a pohybovala by sa rýchlosťou svetla, existovala by šanca, že jej energia by sa neuvoľnila včas, aby výrazným spôsobom poškodila Zem. V tomto scenári by jednoducho vletela do zemského povrchu a potom by vyšla druhou stranou. Stalo by sa to veľmi rýchlo a pravdepodobne bez povšimnutia. Ale to iba vtedy, ak by nikto nestál na mieste, odkiaľ vyšla. V opačnom prípade by mal smolu. Samozrejme, že ide iba o teoretickú úvahu, ktorá ale vie ukázať, aké obrovské množstvo energie má niečo, čo sa pohybuje rýchlosťou svetla a čo by to urobilo so Zemou.