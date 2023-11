Päť znakov, že ste hraničný alkoholik: Ak sa správate takto, okamžite obmedzte pitie alkoholu

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Lekársky poradca Dave Nichols zo spoločnosti MyHealthChecked pre denník The Sun vysvetlil, čo to znamená byť hraničným alkoholikom a kedy je konzumácia alkoholu nebezpečná. "Veľa ľudí si uvedomuje, že niekedy pijú príliš veľa, no mnohí nevedia, kde je hranica, pokiaľ ide o problematickú konzumáciu alkoholu." Zároveň prezradil, aké signály napovedajú, či by ste mohli byť hraničným alkoholikom.

Pitie alkoholu každý deň bez toho, aby ste si to uvedomovali Časté nadmerné pitie Socializovanie sa len vtedy, keď stretnutia zahŕňajú alkohol Časté pitie počas dňa Pocit podráždenia, keď ostatní nepijú

(Zdroj: Getty Images)

Národný inštitút pre zneužívanie alkoholu a alkoholizmus definuje nadmerné pitie ako vzor pitia alkoholu, ktorý zvyšuje koncentráciu alkoholu v krvi (BAC) na 0,08 percenta, resp. 0,08 gramu alkoholu na deciliter alebo vyššiu. Pre typického dospelého tento model zodpovedá konzumácii piatich alebo viacerých nápojov (muži) alebo najmenej štyroch nápojov (ženy) za približne dve hodiny. Podľa odborníkov by ženy nemali piť viac ako jeden alkoholický nápoj denne a muži by sa mali obmedziť na dva nápoje.

Niektorí ale tvrdia, že ľudia by mali piť ešte menej. "Na to, aby ste udržali riziká vyplývajúce z konzumácie alkoholu na nízkej úrovni, sa mužom aj ženám odporúča, aby pravidelne nepili viac ako 14 jednotiek týždenne," uvádza britská Národná zdravotná služba (NHS). Jedna jednotka alkoholu je osem gramov alebo 10 ml čistého alkoholu, čo je asi pol litra ležiaka/piva/cideru, jedna malá dávka (25 ml) liehoviny alebo malý pohár (125 ml) vína s obsahom asi 1,5 jednotky alkoholu.

(Zdroj: Getty Images)

Nichols uviedol, že hraniční alkoholici môžu pociťovať príznaky ako bolesť brucha, stres či úzkosť. Môže sa tiež zhoršiť kvalita ich pokožky, obvykle mávajú problémy so spánkom, sú podráždení a tiež majú vyšší krvný tlak. "Sú to prvé indikátory toho, že musíte výrazne znížiť spotrebu alkoholu," varuje lekár s tým, že najčastejšími dlhodobými fyzickými vplyvmi hraničného alkoholizmu sú abnormálna funkcia pečene, kardiovaskulárne ochorenia, cukrovka a problémy duševného zdravia.