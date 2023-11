Muž prišiel o svoj penis po týždňovej erekcii: Lekári odhalili zriedkavý príznak zákernej choroby

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

BALI - Lekári opísali hrôzostrašný prípad muža, ktorému po týždňovej erekcii museli amputovať penis. Pacient uviedol, že erekciu nevyvolala sexuálna stimulácia. Testy odhalili, že muž trpel rakovinou obličiek a zákerná choroba sa rozšírila aj do jeho penisu.

Šesťdesiattriročnému mužovi museli lekári po týždňovej erekcii amputovať celý penis. Nemenovaný pacient povedal lekárom v Indonézii, že jeho bolestivá erekcia začala náhodne a nebola spôsobená žiadnou sexuálnou stimuláciou. Každá erekcia, ktorá trvá dlhšie ako štyri hodiny, sa považuje za zdravotnú pohotovosť. Tento stav je známy ako priapizmus.

Štrnásť dní predtým muž navštívil nemocnicu s bolesťami tesne pod rebrami a nevysvetliteľnou stratou hmotnosti. Testy odhalili, že trpel formou rakoviny obličiek, známou ako renálny karcinóm vysokého stupňa, napísali lekári v časopise Urology Case Reports. Tento typ rakoviny nastáva vtedy, keď sa abnormálne bunky začnú nekontrolovane deliť a rásť. Ak sa rakovina obličiek zistí včas, často sa dá vyliečiť, ale nemusí to byť možné, ak je diagnostikovaná po rozšírení mimo obličiek.

Chirurgovia z Ngoerah General Hospital na Bali v Indonézii sa najprv pokúsili odčerpať krv z penisu v snahe odstrániť erekciu, no nefungovalo to. Následne použili odsávačku, aby pomohli s prietokom krvi v penise. Po niekoľkých ďalších testoch zistili, že rakovina sa rozšírila do mužovho penisu, a rozhodli sa ho amputovať, aby zastavili šírenie choroby. Po operácii pacient podstupoval rádioterapiu a chemoterapiu. Lekári dodali, že po troch mesiacoch od zákroku pacient nespozoroval žiadne abnormality v močení či výrazné ťažkosti.