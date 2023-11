Žiť zdravo v snahe dosiahnuť nesmrteľnosť je zbytočné, tvrdia experti: Takáto je skutočná pravda

Ilustračné foto Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

KALIFORNIA - Tajomstvo nesmrteľného života trápi ľudí už mnoho rokov. Odborníci však upozorňujú na to, že naozaj nemá zmysel hľadať recept na nesmrteľnosť. Smrť je skrátka prirodzenou súčasťou ľudského bytia a kto sa narodí, musí aj zomrieť bez ohľadu na to, či sa mu to páči.