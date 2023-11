Veterinár ukázal, ako vyzerá mačací jazyk zblízka: Ľudia sú v šoku, po tomto sa už olizovať nenecháte!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

KALIFORNIA – Mačky sú na prvý pohľad rozkošné a prítulné stvorenia. Radi olizujú svojich majiteľov, no iba málokomu to vadí. Po pozretí tohto videa však možno zmeníte názor. Veterinárny lekár ukázal, ako vyzerá mačací jazyk zblízka. Od roztomilého obrazu to má skutočne ďaleko.