Horor počas vyšetrenia magnetickou rezonanciou: Magnetické pole vtiahlo lôžko priamo do prístroja!

REDWOOD CITY - Zdravotná sestra uviazla medzi MR prístrojom a posteľou. Utrpela hrôzostrašné zranenia, ktoré si vyžiadali chirurgický zákrok. Stalo sa tak po tom, čo magnetické pole nekontrolovateľne vtiahlo nemocničné lôžko do zariadenia.

Bezpečnosť je hlavnou prioritou pri používaní ťažkých strojov v akomkoľvek sektore. Nedávno však bizarná, no zároveň takmer tragická udalosť v lekárskom stredisku v Kalifornii poukázala na to, že aj napriek opatrnosti môže dôjsť k nehode. Zdravotná sestra Ainah Cervantesová uviazla medzi MR prístrojom a posteľou po tom, ako magnetické pole vtiahlo nemocničné lôžko do prístroja. Sestrička utrpela zranenia, ktoré si vyžiadali chirurgický zákrok.

Podľa Fox News zdravotnícky personál bežal Cervantesovej na pomoc po tom, čo počul jej výkriky. Oblečenie mala dotrhané a potrebovala operáciu na odstránenie dvoch skrutiek, ktoré jej uviazli v tele. Práve sa starala o pacienta na lôžku, keď došlo k nehode. Muž údajne vykĺzol z postele bez zranení, no Ainah skončila v pasci. "Odtlačila ma posteľ. V podstate som utekala dozadu. Ak by som neutiekla, posteľ by ma rozpučila," povedala vyšetrovateľom z Kalifornskej divízie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (Cal/OSHA).

Ďalšie vyšetrovanie odhalilo, že medicínske centrum v meste Redwood City neposkytovalo rádiologické služby bezpečným spôsobom. Vyšetrovatelia našli viacero porúch. Podľa všetkého nebol v miestnosti prítomný žiadny kvalifikovaný personál a dvere do miestnosti zostali otvorené. Okrem toho sa nikdy nespustil bezpečnostný alarm a zamestnanci nedostali žiadne riadne školenie.

"Bol to zriedkavý prípad, ale nebudeme spokojní, kým nepochopíme, prečo k nehode došlo a nezavedieme zmeny, aby sme zabránili jej opakovaniu," uviedla Sheila Gilsonová, viceprezidentka spoločnosti Kaiser Permanente San Mateo, ktorá kliniku prevádzkuje.