Tínedžer (19) ohromuje ľudí svojím telom: Ale čo to má s ľavou rukou?! Smutný dôvod

(Zdroj: Instagram/jacksonthecripple)

Pohľad na vyšportované telo Jacksona vyvoláva otázku, čo sa stalo s jeho ľavou rukou. Tínedžer, ktorý má na Instagrame viac ako 100 000 sledovateľov, všetko vysvetlil a získal si ešte väčší rešpekt. Prezradil, že jeho zvláštny vzhľad je následok vážnej nehody. Odvtedy má ochrnutú jednu ruku. Preto tá pravá vyzerá tak, ako keby patrila Pepkovi námorníkovi, kým ľavá je iba kosť a koža. "Len som chcel vysvetliť, čo sa stalo. V januári 2022 som sa stal účastníkom nehody na snežnom skútri, ktorá spôsobila, že mi ochrnula ľavá ruka. Mám rád všetky vtipné komentáre, takže ma neurazíte. S úctou, váš avatar z Robloxu."

Jeho ochota otvorene hovoriť vyvolali nadšenie a prejavy priazne fanúšikov. Jeden z nich napísal: "Obrovský rešpekt tomuto chlapíkovi za to, že sa drží na uzde a akceptuje vtipy." Ďalší ocenil mladíka so slovami, že je skvelé, keď napreduje a nezastavila ho ani nehoda. Schop priznal, že mu chvíľu trvalo, kým sa so svojím stavom vyrovnal, ale po tom, čo sa zmieril s tým, že už nemôže nič urobiť, si začal plniť svoj cieľ.

"Jedna moja časť naozaj nevie, ako som to prijal. Povedal by som, že z väčšej časti som si jednoducho uvedomil, že s tým nemôžem nič urobiť. Tak prečo sa zaoberať tým, čo nemôžem ovplyvniť? Namiesto toho sa sústredím na to, čo môžem kontrolovať a to mi umožňuje vyniknúť v iných oblastiach môjho života, napríklad vo fitness," vysvetlil s tým, že momentálne je v najlepšej forme svojho života.