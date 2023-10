Influencerke sa v posilňovni rozopla podprsenka, nasledovali nechutné reakcie mužov

(Zdroj: Instagram/kylietfit)

TORONTO - Žena sa v posilňovni dostala do chúlostivej situácie. Pri cvičení sa jej rozopla podprsenka na zips, čo na TikToku viedlo k divokej diskusii medzi ženami a mužmi. Niektorí muži totiž tvrdia, že by mala nosiť normálne oblečenie, aby sa podobnej situácii v budúcnosti vyhla. Ženy to však vidia inak.