VIDEO nevhodné pre citlivé povahy: Krokodíl ulovil chúďa mláďa, ešte z neho trčí...

(Zdroj: Instagram/governorscampcollection)

MAASAI MARA - Hrozivý pohľad sa nedávno naskytol fotografke divokej zveri Frankie Adamsonovej na juhozápade Kene. Obrovský krokodíl si pochutnával na hrošom mláďati, z ktorého ešte trčala pupočná šnúra. Aj toto je však príroda, hoci sa to môže niekomu zdať akokoľvek kruté.

Adamsonová zachytil krutý moment na brehoch rieky Mara v národnej rezervácii Maasai Mara. Vysvetlil, že bežne krokodíly neútočia na dospelých hrochov, ale pri mláďatách je to už iné. "Keď som sa k nemu priblížil, hrošie mláďa už držal vo svojich čeľustiach. Bolo už určite mŕtve," uviedla pre Live Science. Fotograf však nevie, či malého hrocha zabil samotný krokodíl alebo sa už narodilo mŕtve, pretože malo stále pupočnú šnúru, ktorá krokodílovi trčala z papule.

Frankie v okolí nevidela žiadne iné hrochy. Priblížila, že krokodíl bol spočiatku pokojný, ale po tom, ako ho vyrušil sumec, začal s mláďaťom metať. Neskôr odplával preč, so svojou korisťou stále v papuli.

Krokodíly nílske (Crocodylus niloticus) dorastajú do dĺžky približne päť metrov. Sú to agresívne predátory, ktoré sa zvyčajne kŕmia rybami, ale nepohrdnú ani suchozemskými cicavcami ako zebra, impala či byvol. Hrochy (Hippopotamus amphibius) zvyknú tiež dorásť do päťmetrovej dĺžky a ich hmotnosť môže dosiahnuť až päť ton. Krokodíl si preto na dospelé jedince netrúfa.