Blondínka (36) chodila s vrahom, po ktorom pátral Interpol: Toto by sa ho spýtala pri návšteve za mrežami

Tridsaťšesťročná Stella Parisová rok chodila Christopherom Guest Moreom, no netušila, že on a štyria ďalší muži zavraždili v roku 2003 Brita Briana Watersa. Surovec, ktorý sa neskôr vydával za Andrewa Lamba, zavesil 44-ročného muža za členky dolu hlavou, bil ho zbraňami ako bambusové palice a pálil topiacim sa plastom, zatiaľ čo deti obete to zdesene sledovali.

A man who claimed to be an undercover TV researcher to explain why he was at the scene of a brutal torture and killing in Cheshire 18 years ago has been found guilty of the murder. Christopher Guest More will be sentenced tomorrow.👉https://t.co/TexxlPaBbJ pic.twitter.com/XEw8MvZ1le — CPS Mersey-Cheshire (@CPS_Mersey) December 9, 2021

More a jeho gang na Watersa v špinavom kravíne na farme Burnt House v anglickom grófstve Cheshire útočili štyri hodiny, pretože im dlžil 20 000 libier (vyše 23 000 eur) za drogy. Brian zomrel v dôsledku viacerých zranení vrátane krvácania do mozgu, pomliaždenín srdca a zlomenín rebier. Po barbarskom útoku Guest utiekol žiť život v luxuse na Maltu, kde sa v máji 2012 stretol so Stellou.

Minulý rok Parisová, ktorá pochádza z Malty, ale teraz žije vo Veľkej Británii, prehovorila exkluzívne pre Daily Star o svojom čase strávenom s vrahom. More bol v decembri 2021 uväznený na doživotie za zabitie Waltersa po tom, čo ho Interpol v roku 2019 konečne zatkol na Malte. Stella, vegánska aktivistka a moderátorka rozhlasovej stanice Babestation, povedala: "Nedávno som premýšľala a myslím, že ho pôjdem navštíviť a pozhovárať sa s ním. Ani neviem, prečo to chcem urobiť. Bude to znieť divne, ale ak by som sa s ním rozprávala, pravdepodobne by som ho nahovorila, aby sa pokúsil stať vegánom, aspoň preto, aby som zachránila pár zvierat."

Podľa jej slov by tento čin síce nevynahradil to, čo More urobil, no vie, že by sa nad tým aspoň pousmial. "Teraz je vo väzení a má veľa času premýšľať o veciach, takže nikdy neviete, ako rozmýšľa teraz. Neviem. Možno by tomu bol otvorený, možno nie, možno sa nepoučil a stále je blázon.

Parisovej vraj trvalo dlho, kým pochopila, že žila, jedla a spala s vrahom. Odhalenie jeho zločinu ju odvtedy prenasleduje a spôsobilo, že má problém dôverovať ľuďom. V posledných mesiacoch sa snažila využiť svoj vplyv na inšpiráciu k zmene. Zúčastnila sa nahého protestu proti továrni na šteňatá, ktorá chová bíglov na lekársky výskum, začiatkom tohto mesiaca sa zas vrátila na Maltu demonštrovať proti konským povozom. K tomu, aby sa stala aktivistkou, ju inšpiroval samotný Guest a jeho zlé zaobchádzanie so zvieratami. Údajne bol krutý k jej psom a vtákom. Ak by ho naozaj navštívila, opýtala by sa okrem iného na to, či nemá výčitky svedomia kvôli tomu, čo spôsobil Watersovej rodine.