Dietológovia radia: Tieto jedlá z McDonald’s si môžete vychutnať bez výčitiek

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

NEW YORK - Milovníci McDonald’s sa možno potešia, keď zistia, že aj dietológovia holdujú rýchlemu občerstveniu. Aj keď to môže znieť ako výmysel, v jedálničku jedného fastfoodu sú aj odborníkmi schválené pokrmy. Tieto jedlá si v McDonald’s môžete vychutnať bez výčitiek.

Dietológovia v prvom rade neodporúčajú pravidelnú konzumáciu rýchleho občerstvenia kvôli vysokému obsahu nezdravých tukov, sodíka, cukru a iných prísad prítomných vo väčšine položiek jedálneho lístka, uviedla výživová poradkyňa Kelsey Costaová. Napriek tomu tvrdia, že pár jedál je oproti tým ostatným o trochu zdravších.

(Zdroj: Getty Images)

Vajíčkový McMuffin

Experti odporučili pri návšteve McDonaldu objednať si vajíčkový McMuffin. Raňajkový sendvič, ktorý obsahuje vajce triedy A, kanadskú slaninu a americký syr na anglickom muffine s maslom, má 310 kalórií, 17 gramov bielkovín a 30 gramov sacharidov. Brittany Wernerová z nutričného programu Working Against Gravity poukázala na to, že je to jedna z nízkokalorických možností v aktuálnom menu McDonald’s.

(Zdroj: Getty Images)

Ovocie a javorové ovsené vločky

Ak nie ste na vajíčka, v raňajkovom menu nájdete aj ovocie a ovsené vločky. Miska celozrnných ovsených vločiek so smotanou a hnedým cukrom je doplnená červenými a zelenými jablkami, brusnicami a dvoma druhmi hrozienok. Pri 320 kalóriách so šiestimi gramami bielkovín je to ďalšia skvelá možnosť.

Happy Meal

Kto nemá rád Happy Meal? Dietológovia sa zhodujú v tom, že nostalgické jedlo je dobrou voľbou, ale rozchádzajú sa v tom, či je lepší hamburger alebo McNuggets Happy Meal. Hlavným rozdielom medzi nimi je hlavný chod, pretože v oboch sú hranolčeky a plátky jabĺk. Hamburger má 475 kalórií s 22 gramami bielkovín a 62 gramami sacharidov, obyčajný hamburger namiesto cheeseburgeru vám ušetrí 50 kalórií.

Na druhej strane, McNuggets je dobrý spôsob, ako znížiť veľkosť vašej objednávky. Toto jedlo vrátane hranolčekov a plátkov jabĺk obsahuje 475 kalórií, 24 gramov bielkovín a 46 gramov sacharidov. "So slušným obsahom bielkovín a menším počtom rafinovaných sacharidov, nasýtených tukov a kalórií ako klasický cheeseburger sú McNuggets o niečo vyváženejšou voľbou. Jesť ich s mierou je však životne dôležité kvôli ich spracovanej povahe a dlhému zoznamu ingrediencií," poznamenala Costaová.

(Zdroj: Getty Images)

Voda

Zdá sa to zrejmé, ale dietológovia si všimli dôležitosť pitnej vody pri konzumácii fastfoodu, najmä ak má vysoký obsah sodíka. Voda totiž môže pomôcť kompenzovať účinky soli tým, že pomáha udržiavať správnu rovnováhu tekutín v tele. "Môže tiež pomôcť uhasiť smäd účinnejšie ako sladké alebo kalorické nápoje. Voľba vody pred sódou alebo inými sladenými nápojmi je rozumná voľba z nutričných aj celkových zdravotných dôvodov," skonštatovala dietologička Trista Bestová zo spoločnosti Balance One Supplements.