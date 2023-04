Mladík odhalil šokujúce tajomstvo hranolčekov z McDonald’s: Pre TOTO chutia tak výborne!

Dvadsaťšesťročný TikToker Jordan Howlett tvrdí, že pozná tajomstvá McDonald’s. Nedávno poukázal na prírodnú hovädziu príchuť v hranolčekoch, o ktorej informuje americký reťazec v online ponuke. Howlett následne prezradil, že vie, prečo hranolčeky z tohto fastfoodu chutia inak ako akékoľvek iné. "Je to preto, že McDonald’s pripravuje hranolčeky s hovädzou príchuťou zmiešanou s rastlinným olejom," vysvetlil vo videu. To je dôvod, prečo tieto hranolky chutia tak dobre a prečo zároveň nie sú vhodnou voľbou pre vegetariánov či vegánov.

Dôvod, prečo zverejnil túto informáciu, je jednoduchý. "Myslel som si, že sú to informácie, ktoré by ľudia s rôznymi stravovacími návykmi mohli chcieť vedieť. Či obsahujú mäso alebo nie, v skutočnosti to nemení môj pohľad na hranolčeky v McDonald’s. Stále si ich užívam," dodal mladík. McDonald’s na svojej webovej stránke vysvetľuje, že keď jeho dodávatelia čiastočne pražia nakrájané zemiaky, používajú zmes oleja, ktorá obsahuje hovädziu príchuť. "Prírodná príchuť hovädzieho mäsa obsahuje hydrolyzovanú pšenicu a hydrolyzované mlieko," uvádza spoločnosť.

Portál Eater v roku 2015 uviedol, že prírodná aróma hovädzieho mäsa vôbec nemusí byť zo skutočného hovädzieho mäsa. "Už dávno sa potravinársky priemysel pozrel na cenu hovädzieho mäsa a povedal: ‚Ak to chceme dať do ramen rezancov alebo omáčky, nemôžeme extrahovať chuť a vyhodiť hovädzie mäso. Je to príliš drahé‘. Takže potrebovali nájsť spôsob, ako vyrobiť príchute, ktoré by neobsahovali mäsové výrobky," priblížil chemik Gary Reineccius. Prírodná hovädzia aróma sa vyrába z aminokyselín, niektorých bežných cukrov, kyseliny citrónovej a prísad na zvlhčenie. Po zahriatí tak získate mäsovú príchuť, ktorá môže byť vhodná aj pre vegetariánov či vegánov.

Príchuť hovädzieho mäsa nebola vždy základom zlatých hranolčekov v USA. Pred 90 rokmi sa chrumkavá príloha varila v kadi s bavlníkovým olejom a hovädzím lojom alebo tukom, čo dodalo zemiakom ich dekadentnú chuť a naplnilo ich nasýteným tukom. V roku 1990 sieť rýchleho občerstvenia prešla na čistý rastlinný olej, ale skalní fanúšikovia McDonald‘s túžili po rovnakej mäsovej chuti. Pre upokojenie oboch táborov sa teda zrodila prírodná aróma. Až v roku 2001 vegetariáni a hinduisti, ktorí z náboženských dôvodov nejedia hovädzie mäso, zažalovali McDonald‘s za to, že v hranolčekoch zatajil mäsovú prísadu. Po právnej dráme, ktorú spoločnosť urovnala vo výške 10 miliónov dolárov, reštaurácia pridala kvalifikátor hovädzieho mäsa do zoznamu ingrediencií.

Na Howlettovo video reagovalo obrovské množstvo užívateľov. Kým niektorí lamentovali nad príchuťou hovädzieho mäsa, iní si robili srandu z vegetariánov, ktorí si roky vychutnávajú hranolčeky z McDonald’s. "Moji hinduistickí vegetariánski rodičia to zistili a hranolčeky jedli aj naďalej – život je krátky, vychutnajte si hranolčeky," poznamenala pragmaticky jedna osoba.