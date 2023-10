Mladík utrpel infarkt, keď mal len 22 rokov: Hrôzostrašný priebeh, takéto mal príznaky

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

LONDÝN - Brit, ktorý dostal vo svojich 22 rokoch infarkt, varuje ľudí, aby si dávali pozor, pretože sa to môže stať v každom veku. Priznal, že bol rekreačným užívateľom drog, no príznaky infarktu ho vydesili. Vo videu zverejnenom na TikToku podrobne opísal, čo v strašidelnej chvíli zažíval.

Tom Birchy povedal, že v čase, keď sa to stalo, príležitostne užíval drogy a mal vysoko stresujúcu prácu v hudobnom priemysle. "Prvú vec, ktorú som pocítil, bolo brnenie v zadnej časti zápästia, ktoré sa šírilo po ruke a hore, až kým mi celá ruka znecitlivela a potom sa to rozšírilo na pravú stranu. Bolo to veľmi nepríjemné. Bolo to, akoby som mal obe ruky veľmi stiahnuté a potom sa mi zovrel aj hrudník."

Mladík vysvetlil, že hoci to nebolo obzvlášť bolestivé, dostal veľký strach - zo smrti. Spomenul si, že nevedel ležať ani vstať. Nakoniec prišli záchranári, ktorí vykonali elektrokardiogram (EKG). Dospeli k záveru, že nejde o infarkt, ale pre istotu ho previezli do nemocnice na krvné testy, aby sa uistili.

"Pamätám si, ako som tam sedel sám v čakárni a niekto ku mne pribehol a povedal: Dobre, poďte sem. Vzali ma do ordinácie a vrazili mi niečo do žalúdka. V tom momente som si povedal: ‚Ježišmária, prečo mi dávajú injekciu do žalúdka?‘" spomína Birchy. Následne bol hospitalizovaný. Neskôr v ten večer zistil, že predsa len prekonal infarkt. Opísal to ako strašidelný zážitok a vyzval ľudí, aby sa o seba starali a dávali na seba pozor.

(Zdroj: Getty Images)

Jeden z Tomových sledovateľov poukázal na to, že záchvaty úzkosti majú rovnaké príznaky. "Bol som presvedčený o tom, že mám infarkt, keď som prvýkrát dostal panický atak," uviedol. Jeden lekári v komentári reagoval slovami, že 18- až 25-roční užívatelia kokaínu, najmä muži, sa stávajú rýchlo rastúcou populáciou, u ktorej sa objavuje infarkt.