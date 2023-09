Týchto desať typov oblečenia si nikdy neobliekajte, keď idete behať: Áno, ani tú piatu!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

NEW YORK - To, čo máte na sebe oblečené počas behu, môže ovplyvniť váš výkon. Pohodlie je kľúčové, ale je dôležité zobrať do úvahy aj ďalšie aspekty. Skupina fitness expertov preto prezradila, aké oblečenie je pri behu najvhodnejšie a čomu sa naopak radšej vyhnite.

Mnoho ľudí využíva beh ako prostriedok na chudnutie, ale aj upokojenie či načerpanie energie. Ako ale upozornili fitness odborníci, kvalitu behu môže ovplyvniť aj oblečenie, ktoré máte na sebe. Pre magazín Best Life sa preto podelili o desať kúskov, ktoré by ste si na seba pri tejto aktivite nikdy nemali obliekať.

1. Tmavé oblečenie

Ak idete na poludňajší beh, keď je slnko najvyššie na oblohe, tmavomodré alebo čierne oblečenie absorbuje a zachytáva teplo. Aby nedošlo k prehriatiu alebo dehydratácii, lepšie je zvoliť oblečenie svetlejšej farby, ktoré odráža slnečné lúče. Fyzioterapeutka Louise Hateleyová podotýka, že ak behávate skoro ráno alebo v noci, nosenie svetlejšieho oblečenia má ešte jednu veľkú výhodu, a to lepšiu viditeľnosť na cestách. "Nosenie tmavého oblečenia zvyšuje nebezpečenstvo, že vás zrazí auto, pretože budete menej viditeľní pre vodičov."

(Zdroj: Getty Images)

2. Bavlnené oblečenie

Mäkká, odolná, priedušná a prírodná bavlna je vynikajúci materiál na každodenné nosenie. Beh v bavlnenom oblečení však vo vás môže zanechať nepríjemný pocit, najmä keď je vonku horúco. "Bavlna absorbuje váš pot a schne pomaly. To môže viesť k odieraniu a nepohodliu," hovorí osobný fitness tréner Nolwan Cameron. Namiesto toho vyskúšajte látky odvádzajúce vlhkosť a rýchloschnúce tkaniny ako polyester, nylon, merino vlna alebo bambus.

3. Bavlnené ponožky

Nosenie bavlnených ponožiek môže spôsobiť pri behu problémy, pretože pohlcujú a zadržiavajú vlhkosť, čo môže viesť ku vzniku pľuzgierov. Rozhodnite sa radšej pre ponožky odvádzajúce vlhkosť.

(Zdroj: Getty Images)

4. Staré bežecké topánky

Výber správneho páru bežeckých topánok je jednou z najdôležitejších vecí, ktoré môžete urobiť, aby ste si zabezpečili dobrý beh. Optimálne topánky musia mať dobré odpruženie, podporu klenby a poskytovať stabilitu a pohodlie. "Beh kladie na vaše chodidlá veľa opakovaného stresu a dobré bežecké topánky, ktoré dobre padnú, sú najlepším spôsobom, ako zabrániť tomu, aby tento stres viedol k zraneniu," podotýka osobná trénerka Caroline Graingerová.

5. Slúchadlá

Mnoho ľudí pri behu rado počúva hudbu alebo podcast, ale pozor na to, pokiaľ nie ste v obzvlášť bezpečnom prostredí. Obozretný treba byť najmä v oblasti s vysokou premávkou, kde budete musieť počúvať okoloidúcich a trúbenie, ako aj keď bežíte v oblasti s vysokou kriminalitou, najmä sami.

(Zdroj: Getty Images)

6. Voľné šortky

Keď idete behať, dôležitým faktorom je aj strih vášho oblečenia. Experti odporúčajú vynechať šortky, ktoré sú príliš voľné a namiesto toho zvoliť dobre padnúce šortky s vnútornou podšívkou. Hoci sa môžu zdať vzdušné a pohodlné, voľné šortky môžu pri behu spôsobiť odieranie. Je lepšie vybrať také, ktoré sú priliehavé, ale nie tesné.

7. Športové podprsenky bez podpory

Podporná spodná bielizeň vrátane účinných športových podprseniek je nevyhnutnou súčasťou vašej bežeckej súpravy. Nedávna štúdia zistila, že športové podprsenky menia spôsob, akým ženy behajú. Pre tých, ktorí ich potrebujú, môže nepodporujúca športová podprsenka viesť k nepohodliu a potenciálnemu poškodeniu väzov. Podľa spoločnosti Adidas existuje niekoľko spôsob, ako zistiť, že nosíte športovú podprsenku nesprávnej veľkosti. Ak košíčky nezakrývajú celé vaše prsia, ramienka sa zarývajú do pliec alebo je podprsenka príliš voľná či tesná okolo hrudného koša, mali by ste sa vrátiť do obchodu a vybrať inú.

(Zdroj: Getty Images)

8. Ťažké alebo objemné bundy

Ak si idete zabehať v chladnom počasí, bunda je vhodným doplnkom k vášmu outfitu. Ťažšie bundy však môžu zvýšiť riziko dehydratácie a vyčerpania, preto je najlepšie zvoliť si bežeckú bundu vyrobenú špeciálne tak, aby bola ľahká a priedušná. Dobrým pravidlom je vždy sa obliekať, ako keby bolo o desať stupňov teplejšie než skutočná teplota vonku.

9. Šperky

Šperky, najmä voľné náhrdelníky, by tiež mali zostať doma, keď si idete zabehať. "Nejaký prívesok síce môže mať pre vás sentimentálnu hodnotu, ale taktiež sa môže hojdať a rozptyľovať vás alebo dokonca viesť k zraneniu." V závislosti od intenzity cvičenia a kvality šperkov si môžete pri nepozornosti poškodiť aj svoje obľúbené kúsky oblečenia.

(Zdroj: Getty Images)

10. Každodenná spodná bielizeň

Spodnú bielizeň, ktorú si oblečiete do práce alebo do mesta na kávu, je najlepšie pri behu nechať doma. To platí najmä pre mužov, ktorí zvyčajne nosia bavlnené boxerky, ktoré neposkytujú žiadnu vstavanú oporu. Oplatí sa investovať do športovej bielizne, ktorá odvádza vlhkosť. Bežná spodná bielizeň má tendenciu zadržiavať vlhkosť a môže spôsobiť nepríjemné odieranie.