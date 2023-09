Ženy šalejú z novej sexuálnej hračky: Môže sa nosiť na verejnosť, rozkoš počas celého večera!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

V prípade, že chcete napodobniť scénu z filmu Keď Harry stretol Sally, nie je to nemožné. Na stránke Lovehoney je totiž dostupná hračka, ktorá získala množstvo nadšených recenzií. Ide o nabíjateľný vibrátor Desire umiestnený v zvodných nohavičkách. Má dokonca aj diaľkové ovládanie. Nemusíte sa obávať, že by ľudia nablízku zachytili zvuk tejto hračky, pretože je extrémne tichá. Pri jej používaní to však budete možno práve vy, kto bude mať problém zostať ticho.

(Zdroj: Getty Images)

Doba prevádzky dosahuje 120 minút a vibrátor je nabíjateľný cez USB, takže sa nemusíte báť, že sa vybije uprostred zábavy. Diaľkový ovládač môže byť od nohavičiek vzdialený osem metrov, k dispozícii je dvanásť rýchlostí a osem možností, ktoré môžete prispôsobiť podľa svojich predstáv.

Nohavičky sú ideálne na spríjemnenie atmosféry romantických večerov. Jedna nakupujúca napísala: "Aj po troch rokoch stále milujem túto hračku! Môj partner a ja ju radi používame, keď ideme niekedy na večeru. Je pomerne tichá, ale ja som dosť opatrná, takže ju používam len v súkromnejšom prostredí. Väčšinu zábavy si potom užijem na dlhšej ceste domov! Diaľkové ovládanie je malé a hmatateľné, takže môj partner môže držať oči na ceste a ruky na volante, zatiaľ čo stláča vypínač." Ďalší zákazník uviedol: "Kúpil som to pre moju kamarátku. Nosenie nohavičiek si naozaj užívala a podľa jej slov sú intenzívne."