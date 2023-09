Žena odhalila nechutný zlozvyk svojho manžela: Toto robí v posteli, keď nie som doma! NO FUJ

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

V príspevku na stránke Mumsnet sa nemenovaná žena posťažovala na svojho manžela, ktorý má nechutný zlozvyk. Praktizuje ho vraj vždy, keď je preč z domu. "Snažila som sa s ním pekne porozprávať, ale nikam som sa nedostala. Je mi príliš trápne pýtať sa ľudí, čo si myslia a chcem vedieť, či som nerozumná za to, že má to takto štve. Má 31 rokov, sme manželia rok a jeho správanie sa začalo meniť, keď sme sa vzali," napísala.

Sadla som si na posteľ a uvedomila si...

Problém spočíva v mužových masturbačných praktikách. Po sebauspokojení po sebe neupratuje a v ich spálni zanecháva štipľavý zápach, z ktorého sa jeho žene obracia žalúdok. "Som dosť stará a mám dosť skúseností s mužmi na to, aby som vedela, že toto nie je normálne, ale on si myslí, že je v poriadku vliezť do posteľnej bielizne, keď som vonku. Vrátila som sa a všimla si štipľavý pach, sadla som si na posteľ a uvedomila si, že moja ruka je na vlhkom mieste."

Keď ho na to upozornila, manžel jej povedal, že nie je možné, aby vedela, čo tam robil a nahneval sa. Začal ju dokonca obviňovať, že schválne čuchá k bielizni. Žena ďalej vysvetlila, že jej partner tiež necháva bielizeň pohodenú po celej podlahe, hory tanierov v dreze, hádže čajové vrecúška na čerstvo vymaľovanú stenu a nedostatočne sa sprchuje. Aby toho nebolo málo, nechce s ňou tráviť čas, keď sú spolu. Namiesto toho, aby si užívali chvíle osamote, celý večer pozerá videá na YouTube a číta.

Mám do činenia s nahnevaným dospievajúcim chlapcom

"Naozaj nechápem, čo sa deje. Snažila som sa ho veľmi taktne spýtať, či je nejaký problém, ale on je naštvaný a trvá na tom, že nie je. Skúšala som mu navrhnúť poradenstvo, ale začal byť vytočený, takže to nie je riešenie," uviedla zúfalá autorka príspevku. Niekedy má vraj pocit, že manžel ňou pohŕda, i keď netuší prečo. "Mám pocit, že mám do činenia s nahnevaným dospievajúcim chlapcom a neviem, ako je možné, že som si to nevšimla skôr."

Užívatelia neskrývajú zdesenie z jej príspevku a mnohí sa zhodli na tom, že najlepšie bude, ak svojho manžela opustí. "Aké sú tam pozitíva? Znie to ako nočná mora a ja nevidím, čo zo vzťahu čerpáte vy, prepáčte," uviedol jeden z komentujúcich. "Odíďte. Tak rýchlo, ako sa dá. Tak prekliato rýchlo, budúcnosť tam je ponurá," napísal ďalší.