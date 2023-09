Katastrofa na prvom rande: Influencerka (34) doplatila na francúzsky bozk, skončila v nemocnici

(Zdroj: Instagram/ceydaersoyy)

Láska vraj dokáže bolieť a svoje o tom vie aj Ceyda Ersoyová, ktorá zverejnila video dokumentujúce chirurgický zákrok. Utrpela totiž kuriózny úraz, keď jej partner počas francúzskeho bozku tak silno zahryzol do jazyka, že jej ho rozštiepil. "Som to len ja, komu sa počas bozku roztrhol jazyk? Veľmi to bolí. Je to vtip?" pýta sa.

Ceyda ersoy öpüşürken kopan dilini diktirmiş olaya bak ahahhsjdjjd pic.twitter.com/yOVaqqZSlp — Alnı Öpülesi Tivitler (@alniopulesitivt) January 10, 2023

Turkyňa zároveň uviedla, že operácia prebehla bez problémov. "Už som v poriadku. Ďakujem za vaše želania, zašili mi to," informovala v neskoršej aktualizácii. "Bohužiaľ, stalo sa to. Trvalo mesiac, kým sme sa prvýkrát stretli, bol to náš prvý bozk. Neviem, možno sa naozaj nevie bozkávať," doplnila 34-ročná Ersoyová.

Zároveň poradila ženám, aby boli opatrné pri bozkávaní s mužmi, ktorí sa narodili v znamení Škorpióna. Jeden z užívateľov sa jej spýtal, či pobozkala mimozemšťana, predátora alebo komodského varana. Ceyda sa môže pochváliť 620 000 sledovateľmi na Instagrame, kde sa označuje za Miss Fotomodel of Turkey 2010. Podľa vlastných slov študovala na Bilkent University v Ankare, Istanbul Kultur University a Mijdat Gezen Art Centre, čiže v divadelnej škole v Istanbule.