Nebláznime! Vyhlásil šéf Sme rodina po preštudovaní si knižky pre deti: Toto naozaj čítajú naše ratolesti?

Boris Kollár tvrdí, že veci v knižke sú nevhodné. (Zdroj: Instagram.com/peter_pcolinsky)

BRATISLAVA - Prekvapený šéf Sme rodina a predseda parlamentu Boris Kollár sa v posledných dňoch nestačí diviť. Dôvodom je obskúrna literatúra, ktorá sa mu dostala do rúk a sám z nej nevedel odlepiť oči. Nie však preto, že by sa mu knižka páčila, ale pre to, že je určená pre deti a podľa neho hlása vraj dosť bizarné veci.