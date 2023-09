Drsné VIDEO z národného parku: Fotopasca zachytila útok, aký sa len tak nevidí, hroziví protivníci

(Zdroj: Facebook/ADF&G, Southeast Alaska)

Pozoruhodné zábery nakrútené fotopascou na Aljaške dokumentujú drsnú interakciu miestneho ekosystému, ktorý patrí k posledným svojho druhu v Severnej Amerike. Je na nich zachytený okamih, kedy zaútočia na losiu samicu a jej mláďa hneď dvaja predátori. "Je to fantastická, fenomenálna dynamika, odohrávajúca sa v divokej Aljaške, vďaka ktorej je toto miesto také výnimočné," okomentoval video ochranár a environmentálny konzultant Rick Steiner, ktorý tam pracuje niekoľko desaťročí.

Na záberoch vidno losiu samicu, ako sa pokojne prechádza, keď sa zrazu z tmy a vysokej trávy vyrútia dva páry očí. Po spomalení záznamu je jasné, že jeden z nich patrí medveďovi hnedému, ktorý zaútočí na samicu. Keď zápasia, vynorí sa z tmy druhý pár očí patriaci vlkovi. Ten sa rozbehne za mláďaťom unikajúcim mimo obrazovky. "Hoci títo dvaja predátori pravdepodobne nespolupracovali, pravdepodobne o sebe navzájom vedeli. Vlk mohol medveďa sledovať prípadne aj s ďalšími vlkmi. A keď los zápasil s medveďom, vlk využil náhlu bezbrannosť mláďaťa a chcel ho zabiť," priblížil Steiner.

V tomto okamihu sa video končí a nie je jasné, kto nakoniec vyhral v boji medzi dospelým losom a medveďom a či sa vlkovi podarilo dolapiť mladého losa. Steiner si však myslí, že dospelý los, ktorý môže dosahovať výšku okolo 1,8 metra a dokáže silno kopať, by mohol mať v porovnaní s medveďom navrch, a to najmä preto, lebo tento predátor vyzeral byť mladý. Samica sa pravdepodobne rozbehla za mláďaťom, aby sa pokúsila odraziť útok vlka, čo by sa jej mohlo podariť. "Dospelý los je hrozivým protivníkom pre čokoľvek," uviedol ochranár.

Zatiaľ čo medveď hnedý aj vlk patrili v minulosti v Severnej Amerike, Európe a Ázii k rozšíreným druhom, dnes sa vyskytujú prevažne v severnejších zemepisných šírkach a izolovaných oblastiach, pretože v nižších lokalitách ich lovili až do vyhubenia. "Tento záznam nám pripomína, aké úžasné miesto je Aljaška a že tu dochádza k veľkej interakcii medzi jednotlivými druhmi voľne žijúcich zvierat. Tieto oblasti sú národným pokladom. Treba ich chrániť, starať sa o ne a umožniť im, aby boli divoké," dodal Steiner.