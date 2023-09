Lesnú škôlku decimoval záhadný zlodej: Keď majiteľ zistil, kto to je, ostal v nemom úžase

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

"Vyzerala napchatá na prasknutie a tvárila sa, že je veľmi spokojná sama so sebou," povedal Humphrey Herington spravodajskému serveru BBC News. Zamestnanci škôlky teraz okolo záhonov budujú plot, aby mlsnej koale, ktorá dostala meno Claude, zabránili v prístupe. Jej nočné vyžieranie eukalyptov škôlku stáli zhruba 6000 austrálskych dolárov (asi 3570 eur). Iróniou je, že škôlka eukalypty pestuje práve preto, aby ohrozenej populácii koalovcov medviedkovitých poskytla viac potravy a rozšírila ich prirodzené prostredie v severnej časti Nového Južného Walesu.

"I was shocked but I was also... a little bit impressed." Posted by BBC News on Tuesday, September 5, 2023

Tím lesnej škôlky neďaleko Lismoru si poškodené rastlinky prvýkrát všimol pred niekoľkými mesiacmi. "Na okolí neboli žiadne stopy ani nič iné, čoho by sme sa mohli chytiť. Bola to záhada," poznamenal Herington. Skúsili nastražiť pasce, do ktorých sa ale nič nechytilo a dokonca vykonali aj analýzu nájdeného trusu, ale márne. Páchateľov sa podarilo dolapiť, až keď ho premohla jeho vlastná nenásytnosť. "Raz sme prišli do práce a ona tam sedela na stĺpiku. To ráno zmizlo veľa rastlín, takže sa musela poriadne prepchať a potom bola veľmi unavená, aby sa vrátila späť na svoj strom," dodal majiteľ škôlky. Clauda opatrne zabalil do uteráka a odniesol ku stromom vzdialeným asi 300 metrov od škôlky.

Ale o pár dní neskôr sa vrátil a pokračoval vo svojich nočných návštevách. Koaly nie sú nijako zvlášť preslávené svojou mrštnosťou alebo vynaliezavosťou, takže Claudove schopnosti urobili veľký dojem. V roku 2022 vyhlásila austrálska vláda tieto zvieratá na časti svojho územia za ohrozený druh. Kabinet tak vypočul volanie ekologických organizácií a bádateľov, ktorí upozorňovali na rýchly pokles stavu koál, ktoré patria medzi symboly Austrálie. Podľa niektorých odhadov sa ich populácia v posledných rokoch znížila až o 30 percent.