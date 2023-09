Optická ilúzia, ktorá vystrašila ľudí na smrť: Pozrite na FOTO, ukrýva sa na nej zlovestná...

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

LONDÝN - Fotka zverejnená na sociálnej sieti zmiatla už stovky užívateľov. Sú na nej zachytené dve dievčatá, ale okrem nich aj ďalšia tvár. Ľudia ju majú nájsť do tridsiatich sekúnd. Ale varujeme vás, je to poriadne náročné!

Úloha je jasná a tak trochu aj desivá - do pol minúty máte na fotke nájsť tretiu tvár. Na prvý pohľad je jasné, že sú na nej dievčatá - jedno s blonďavými vlasmi, druhé s tmavými. No na snímke sa ukrýva aj ďalšia tvár.

WOAH! How in the world does THIS optical illusion work? 😲 Posted by Amazing Things In The World on Saturday, August 26, 2023

Objavíte ju údajne tak, že sa párkrát vzdialite od obrazovky počítača alebo mobilu, na ktorom sa na fotku pozeráte, až do vzdialenosti niekoľkých metrov. A pomôže aj to, keď jedno oko pri tom zavriete. Už vidíte? Tvárou by mala byť tá tmavšia veľká škvrna na blondínkinom tričku, tiahnuca sa od jej krku až po pupok. Vidíte ju? Iným užívateľom sa to podarilo a poriadne ich to vystrašilo. "Vydesilo ma to priam na smrť!" reagovala jedna osoba v diskusii.