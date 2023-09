Viete, čím sa preslávil tento kanadský Slovák? Dokázal niečo, čo nikto predtým

Ilustračné foto (Zdroj: Youtube/Ten23Media)

TRAIL - Kanaďan Mike Buckna, ktorý sa narodil 5. septembra 1913 slovenským imigrantom, stál ako tréner za prvými úspechmi československej hokejovej reprezentácie. Ako 22-ročný sa vybral do krajiny svojich predkov a rýchlo získal angažmá v klube LTC Praha. Počas štyroch rokov sa stal tvorcom hry a uznávali ho spoluhráči i diváci.

Klub s hrajúcim trénerom Bucknou, brankárom Bohumilom Modrým či najlepším strelcom celého ročníka Jozefom Malečkom dominoval aj prvému ročníku československej ligy v roku 1937, keď počas siedmich zápasov inkasoval iba dva góly. Športovec s prezývkou Matej, ktorú mu dal legendárny rozhlasový komentátor Josef Laufer, v roku 1938 tiež viedol na pražských majstrovstvách sveta z trénerského postu československú reprezentáciu, ktorá získala bronzové medaily.

V roku 1939 Buckna odišiel späť do Kanady, po vojne sa ale vrátil do LTC Praha ako hrajúci tréner a znovu viedol aj československú reprezentáciu. V roku 1947 s ňou vybojoval dokonca historicky prvý titul majstra sveta a o rok neskôr striebro na zimných olympijských hrách. Po komunistickom prevrate vo februári 1948 sa Mike s rodinou vrátil do rodnej Kanady, na svoje československé pôsobenie ale nezabúdal.

Za morom znovu obliekol dres tímu Trail Smoke Eaters a po ukončení hráčskej kariéry pri hokeji zostal ako tréner, okrem toho viedol rodinný hotel. Po politickom uvoľnení sa potom začal pravidelne do Československa vracať, pobýval v kúpeľoch a bol napríklad váženým hosťom na svetových šampionátoch v Prahe v rokoch 1978 a 1985. Zomrel 6. januára 1996 vo veku 82 rokov u syna v americkom Milwaukee. V roku 2004 ho uviedli do Siene slávy Medzinárodnej hokejovej federácie.