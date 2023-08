Žena si v bare objednala pohár vína: Keď zbadala poznámku barmana na účte... FOTO neskutočného trapasu

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

BRUNSWICK - Ľudia na internete majú rôzne názory na neslušnú správu, ktorú personál baru napísal na účtenku jednej zákazníčky. Barman uviedol, že si neuvedomil, že túto poznámku uvidí aj ona. Kým niektorí tvrdia, že je to vtipné, iní to považujú za neprofesionálne.

Istá Austrálčanka zašla do reštaurácie Cornish Arms v meste Melbourne, kde jej barman zanechal na účte nepekný odkaz. Objednala si pohár bieleho vína, čo zamestnanec podniku evidentne nepovažoval za príhodné k jej statusu. Fotka účtu bola zverejnená na stránke Reddit.

"Krásna poznámka, ktorú reštaurácia nechala na účte z večere mojej kamarátky," napísala autorka príspevku. Na kúsku papiera vidno objednávku na jeden pohár Terre Forti Pinot Grigio v hodnote 12 austrálskych dolárov a pod ňou poznámku: "Ľad pre tých zas*aných sedliakov." K jej napísaniu sa priznal mladší barman, ktorý nevedel, že sa objaví na účte zákazníčky.

Niektorí ľudia kritizovali zamestnanca za jeho neprofesionalitu, zatiaľ čo iní uviedli, že to bola len smiešna chyba. "Na konci dňa nezáleží na tom, čo je očakávané alebo vhodné. Zákazník za to zaplatil a môže to piť, ako chce," zdôraznil jeden užívateľ. "Toto je zábavné, ale tiež veľmi amatérske nechať zákazníkovi poznámku na účte," uviedol ďalší.

Podľa iných sa barman zachoval ako legenda a zdôraznili iné zvláštnosti na účte. "Žiadny dresing na šaláte, extra omáčka, kaša namiesto hranolčekov vo fish and chips, stredne urobený steak a ľad v nápoji?" napísal komentujúci.